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Google рассекретила официальное название новой версии Android

07.08.2018 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Google представила официальное название новой «девятой» версии мобильной операционной системы Android — Pie. Об этом пишет 9to5google.com.

Google рассекретила официальное название новой версии Android
Источник: 9to5google.com

Новая версия ОС уже начала распространяться среди фирменных смартфонов линейки Pixel (модели Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL), получить новую версию системы сегодня также могут владельцы Essential Phone.

В конце осени аппараты сторонних брендов, принимавших участие в бета-тестировании, также получат обновления. К ним относятся смартфоны Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6, уточняет IXBT.

Об основных нововведениях Android 9 компания рассказала еще весной на конференции Google I/O. Например, система постоянно следит за тем, как пользователь работает со смартфоном, и в зависимости от этого может оптимизировать расход аккумулятора (экономия до 30%).

Кроме того, смартфон научится запоминать, как и когда вы регулируете уровень подсветки, и сможет делать это за вас. Гаджеты с Android Pie также будут изучать привычки пользователей и предлагать различные программы в разное время суток.

Google рассекретила официальное название новой версии Android

С помощью функции Slices приложения смогут «встраиваться» в элементы системы, даже если они не запущены. Например, если в поисковой строке написать Lyft (сервис по заказу такси), появится отдельное окно. В нем получится посмотреть, как быстро приедет такси и сколько времени займет поездка. Там же можно вызвать водителя. Все это — без запуска самого приложения.

Режим App Actions анализирует действия пользователя и предлагает смежные действия. Например, если вы захотите пойти в кино, смартфон сначала предложит посмотреть трейлер фильма и лишь после этого купить билет.

Одно из самых важных изменений — введение жестов для управления системой, схожих с таковыми в iPhone X. Кнопка многозадачности (квадрат) теперь совмещена с клавишей «Домой».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные Android-смартфоны:

 
 
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Компания Google представила официальное название новой «девятой» версии мобильной операционной системы Android — Pie. Об этом пишет 9to5google.com.
 
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