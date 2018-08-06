Космический телескоп NASA заснял пролетающую комету

Телескоп TESS перед началом научной программы случайно сфотографировал комету C/2018 N1, сообщается на сайте NASA. Комета была открыта ранее в этом году инфракрасным космическим телескопом WISE, пишет N+1.

Телескоп TESS был запущен в космос в апреле 2018 года. Он должен заменить «Кеплер», который уже через несколько месяцев будет вынужден завершить свою работу из-за почти закончившегося топлива.

Чуть более недели назад TESS приступил к выполнению научных задач: поиску экзопланет транзитным методом. Его главное отличие от предшественника заключается в том, что инструмент будет исследовать только близкие объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет. Кроме того, он сфокусируется на небесных телах, близких по размеру к нашей планете, и на суперземлях.

Так как TESS только приступил к работе, еще рано ожидать первых результатов. Однако исследователи опубликовали видео, составленное из отдельных снимков, полученных телескопом.

На изображения, сделанные 25 июля камерой TESS, попала комета C/2018 N1, обнаруженная месяцем ранее в рамках миссии NEOWISE телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer. Небесное тело расположено в 48 миллионах километров от Земли в направлении созвездия Южная Рыба. В общей сложности съемка продолжалась 17 часов: полученные снимки были склеены учеными в видеоряд.

В ролике также можно увидеть переменные звезды и астероиды, которые выглядят как маленькие белые точки, движущиеся в кадре. Ближе к концу видео видна очень тусклая дуга света — это рассеянный свет от Марса, который на тот момент находился в великом противостоянии.