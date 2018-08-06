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В России создали "вечный" ядерный реактор для подлодок

07.08.2018 14:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В России создали и провели испытания активной зоны ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом сообщается в отчете АО «ОКБМ Африкантов» за прошлый год, пишет РИА «Новости».

В России создали "вечный" ядерный реактор для подлодок
Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixaby

В активной зоне содержится ядерное топливо, в ее центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка «ОКБМ Африкантов» означает, что атомным подлодкам больше не будет нужна перезарядка ядерного топлива.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что разработка подобного реактора имеет «колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ». На флоте перезарядку называют «операцией номер один», она занимает больше месяца и проходит раз в пять-десять лет. На время перезарядки боевой состав сокращается на единицу.

Кроме того, в отчете «ОКБМ Африкантов» упоминается об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. К российским подлодкам такого типа относят субмарины «Борей» и «Ясень».

 
 
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В России создали и провели испытания активной зоны ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом сообщается...
 
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