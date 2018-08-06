Топ-5 стиральных машин, популярных сейчас в Беларуси

В июле компания LG Минске стиральную машину за 8 тысяч рублей">представила в Минске топовую стиральную машину ценой в восемь тысяч рублей. Позволить себе настолько дорогостоящую покупку вряд ли смогут многие, и мы решили узнать, какие стиральные машины сегодня популярнее всего у белорусов.



Фото: stevepb / pixabay.com

Подборку мы составляли с помощью сервисов KUPI.TUT.BY и Яндекс.Маркет , ориентируясь на первую пятерку моделей, отсортированных по популярности в нашем регионе.





Это отдельно стоящая стиральная машина с фронтальной загрузкой белья на пять килограммов. Расход воды за стирку составляет 49 литров, класс энергоэффективности — А+. Скорость отжима — 800 оборотов в минуту, в наличии почти два десятка различных программ стирки. Из дополнительных функций — таймер отсрочки (до 12 часов). Уровень шума при работе не превышает 62 дБ.

К плюсам модели покупатели относят большой выбор программ, самоочистку и демократичную цену. Из минусов — вибрация при отжиме белья. Иногда порошок не до конца вымывается из второго лотка.

Аналогичная по цене в сравнении с предыдущей рассмотренной нами моделью стиралка с максимальной загрузкой белья в четыре килограмма. Класс потребления энергии — А. Скорость отжима также равняется 800 оборотам в минуту, а вот количество программ стирки немного меньше — 13. Уровень шума — до 59 дБ.





Производитель также обращает внимание на функцию Water Balance Plus. С помощью специального датчика машинка автоматически регулирует расход воды в зависимости от загрузки белья.

Цена, габариты (стиралка достаточно узкая), режим стирки обуви — главные достоинства модели, по версии пользователей. Минусы — тряска во время отжима, нет режима двойного полоскания.

Чуть более дорогая модель, позволяющая стирать одновременно шесть килограммов белья. Расход воды — 48 литров, класс энергопотребления — А. Скорость вращения при отжиме составляет до 1000 оборотов в минуту, присутствует частичная защита от протечек. Производитель заявляет, что уровень шума при стирке — не больше 60 дБ.





К особенностям стиральной машины относится барабан Diamond Drum и керамический нагреватель. Первое, по заверению производителя, помогает ткани во время стирки меньше повреждаться. Второе позволит машине прослужить дольше.

Покупатели отмечают, что машинка практически не вибрирует и легка в управлении. Из недостатков останавливаются на дизайне, некоторым также не хватает сушки.

Еще более технически продвинутая стиральная машина с инверторным мотором, LED-экраном управления и максимальной загрузкой в 6 килограммов.





Класс энергопотребления — А+++, скорость вращения — 1200 оборотов в минуту, в наличии полная защита от протечек воды и режим обработки паром, 16 встроенных программ стирки, а также таймер до 24 часов. Уровень шума — не больше 58 дБ. Отметим и функцию самоочистки.

Вместительность, небольшое количество шума при работе, удобное меню и скромные габариты — главные плюсы модели. Особых минусов покупатели не выявили.

Самая дорогая модель в нашей подборке. Это стирально-сушильная машина (сушка до 4 килограммов) с обработкой паром, системой автоматической проверки размера загрузки (до 7 килограммов) и большим ЖК-дисплеем.





Класс энергопотребления — B, скорость отжима — вплоть до 1400 оборотов в минуту, есть частичная защита от протечек. В наличии также несколько программ стирки и таймер отсрочки до 20 часов. Производитель обращает особе внимание на режим «быстрой» стирки и сушки, который занимает 60 минут.

Покупатели к основным достоинствам модели относят именно сушку, нравится также паровая обработка. Из относительных минусов — не слишком большая загрузка при стирке с сушкой.