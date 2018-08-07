﻿ Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

08.08.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Крупные оупен-эйры — это не только музыка, но и эмоции. А значит, гигабайты фото и видео в самых разных интернет-сервисах. Вот только скопления тысяч людей в одном месте обычно сказываются на качестве связи негативно. Чтобы праздник не был омрачен отсутствием нормальной связи, операторы применяют нестандартные решения. На музыкальном фестивале Viva Braslav, который прошел 3−4 августа, компания velcom установила передвижную станцию связи, не имеющую аналогов в восточной Европе. В рамках проекта «Время перемен» мы понаблюдали за процессом монтажа оборудования и узнали, каким образом все работает и что нужно сделать для качественного функционирования вышки.

«Это по сути дом на колесах»

Неприметный белый прицеп среднего размера — именно так внешне выглядит передвижная станция. До фестиваля остается один день, и высокотехнологичный фургончик уже готов выезжать из Минска в направлении Браслава. Внешне обычная конструкция весит целых десять тонн, поэтому нас также ждет сопровождающая машина-тягач, которая доставит технику по адресу.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

На борту станции есть абсолютно все, необходимое для ее бесперебойного функционирования. Здесь даже установлен генератор и четырехсотлитровый бак с дизтопливом, который может обеспечить автономную десятидневную работу вышки.

— Эта станция является по сути домом на колесах. Там, кстати, очень удобно: столик есть, кондиционер и обогрев — можно жить. Одна большая комната отдыха, хоть вечеринку устраивайте! У нас уже есть подобные «контейнеры» с вышками по восемнадцать метров, но этот — уникальный. Здесь установлена мачта высотой в тридцать метров, — рассказывает начальник отдела планирования радиосети Алексей Карницкий. — Плюс этот контейнер отличается тем, что в него можно устанавливать до двенадцати базовых станций. Это и помогает при организации массовых мероприятий, когда людей — десятки тысяч.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре
Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети

Ориентирована вышка не на объемы передачи данных, а на количество пользователей, которые к ней подключатся, чтобы вести «стримы» с мероприятия, звонить близким, снимать и загружать видео в социальные сети. В velcom уверяют, что станция способна обеспечить качественной связью до двадцати тысяч человек (сколько гостей на самом деле собрал Viva Braslav в прошедшие выходные, пока не подсчитано. — Прим. TUT.BY). Также емкость сети добавляют уже установленные стационарные базовые станции.

Кажется, что для применения такого высокотехнологичного решения требуются особые условия, но Алексей Карницкий заверяет: от организаторов нужно всего лишь желание.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

— Обычно на фестивали нас приглашают организаторы, но мы также сами отслеживаем ивенты, проводимые в Беларуси, — делится специалист. — Просим об одном: сопутствовать и помогать с установкой станции. Например, одним из важных факторов для хорошей работы является место расположения вышки. Мы всегда показываем, где лучше всего установить технику. Если нам отвечают: «Отлично, ребята!» — никаких проблем не возникнет и все получится на сто процентов. Когда же говорят, что станцию нужно поставить где-нибудь в дальнем углу, это может стать причиной того, что необходимое качество связи обеспечено не будет.

От монтажников до инженеров

По словам Алексея Карницкого, с передвижной станцией работают проверенные люди. Многие из них трудятся в компании со дня ее основания. Специалисты прошли локальное обучение и имеют сертификат, подтверждающий, что такая техника в их руках — в безопасности. К тому же, как уже говорилось, у телеком-оператора есть еще порядка десяти других контейнеров с восемнадцатиметровыми мачтами — для работы с ними также нужно отдельно обучаться.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Прежде чем приступить к настройке технических параметров базовой станции, ее нужно установить. Это задача монтажников, которые ожидают прибытия техники на месте. Все сделать нужно до начала музыкального фестиваля, да еще и с запасом времени, ведь вышку нужно будет предварительно протестировать.

Бригадир и монтажник связи — антеннщик Сергей Мацкевич — ответственный за этот кусок работы.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре
Слева — Сергей Мацкевич

После того как контейнер приезжает в Браслав, первой задачей для команды Сергея становится его правильная установка. Для того чтобы мачта стояла ровно, с четырех сторон контейнера выставляются упоры, регулирующие уровень. Затем следует этап настройки вышки: установка антенн, подсоединение к ним кабелей и подъем мачты на определенную высоту. Завершает процесс установка растяжек и «лапок»: они фиксируют мачту, чтобы не было никаких колебаний.

— Самый ответственный момент — это установка радиорелейного оборудования. Вон той маленькой круглой «таблетки», — Сергей указывает на антенну, которая находится на шпиле мачты. — За счет нее мы связываемся с соседней вышкой, благодаря этому идет обмен данными. Если «таблетку» установить неправильно, нам опять придется опускать мачту, что-то подкручивать, а это весьма затратный по времени процесс.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре
Та самая «таблетка»

Оборудование устанавливается мастерами вручную. Конечно, антенной можно управлять и с помощью пульта, но это обеспечивает только минимальные повороты вправо-влево и вверх-вниз. Если поставить ее не в том направлении, то «будет беда», утверждает бригадир. На правильную установку мачты у команды уходит целый рабочий день.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

После того как монтажники заканчивают свою часть работы, эстафета переходит к инженерам: они должны заставить станцию выполнять свою основную функцию — раздавать сигнал и обеспечивать оупен-эйр качественной связью. Ребята уже внутри фургончика. Прямо перед ними — «мозг» базовой станции, который начинает оживать, мигая лампочками.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

— Вышка ловит сигнал со стационарной станции, которая находится здесь, в Браславе. Сигнал приходит на трансмиссию, — говорит инженер первой категории группы эксплуатации радиосети Андрей Пономарев, показывая устройство, которое находится в самом верху блока с оборудованием. — Потом происходит обмен с нашей базовой станцией и устанавливается конфигурация. Когда все заработает здесь, коммутатор (основной сервер для обработки связи) в Витебске ее увидит, и там вышке сделают «прописку», без которой она работать не будет.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре
С ноутбуком — Андрей Пономарев

В постоянном присутствии специалистов на месте необходимости нет: станцией можно управлять с коммутатора.

«В любых условиях люди не останутся без связи»

Благодаря своим техническим характеристикам передвижная станция может использоваться не только для обеспечения связи на масштабных концертах и мероприятиях, но и во время сильной непогоды и даже в условиях техногенной катастрофы. Покупке предшествовало обсуждение с МЧС: спасатели интересовались, каковы возможности мобильных операторов, насколько быстра их реакция на внештатные ситуации и форс-мажоры.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

— Мы понимаем, что в случае катастрофы не всегда получается обеспечить связь мгновенно из-за того, что нет возможности установить транспортный РРЛ (радио-релейный) канал, дающий возможность реализовать соединение, — поясняет Алексей Карницкий. — Именно в таких случаях может пригодиться наша станция. Высота мачты позволяет сделать это практически в любой точке Беларуси. Однако вышка устойчива не только при порывах ветра, но и может при этом выдержать вес до трехсот килограммов. Почему мы закладываем такой большой вес? Все просто: чем больше будет антенн, тем больше будет емкость сети, которую обеспечит станция.

Чешская компания, которая и разработала индивидуальное решение для velcom, потрудилась на славу: главное в подготовке к работе «мобильного фургона» — оперативность. Установить базовую станцию можно очень быстро, а это значит, что в любых условиях люди получат возможность оставаться на связи.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Обслуживание техники включает в себя ежегодный список процедур, которые проводят сотрудники все той же европейской компании. Для этого они приезжают в Беларусь. Но специалисты телеком-оператора надеются, что в скором времени у нас в стране будет открыт сервисный центр, который упростит уход за станцией. Кстати, ее содержание относительно недорогое. «Ничего не ломается за счет того, что все сделано грамотно, по-европейски», — улыбается Алексей.

Поэтому и сложностей с обслуживанием у отдела планирования радиосети нет.

— Никаких проблем, одно удовольствие, — смеется специалист. — К тому же, у нас работают профессионалы. Они настроят базовую станцию, развернут антенны, направят РРЛ-канал (на стационарную станцию связи. — Прим. TUT.BY).

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

«Ребята, поднимаем в эфир!»

Безопасность здесь на самом высоком уровне: контейнер оснащен защитой по последнему слову техники. Если что-то случается и дежурной смене поступает сигнал тревоги, об этом сразу же сообщают в отдел эксплуатации. А там принимается решение, стоит ли выезжать на место или можно решить проблему дистанционно. С понедельника по пятницу за станцией наблюдает витебский коммутатор, а в выходные и праздничные дни — Минск.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Как только звучат заветные слова «Ребята, поднимаем в эфир!» — можно спокойно и радостно выдыхать: только что невидимые волны понесли сигнал, который даст возможность тысячам людей делиться яркими моментами фестиваля со своими подписчиками в соцсетях. А возможным это сделала большая команда профессионалов, проделавшая работу, которая обычно не заметна глазу рядового пользователя. Но итог того стоит.

Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Материал подготовлен при поддержке velcom.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные оупен-эйры — это не только музыка, но и эмоции. А значит, гигабайты фото и видео в самых разных интернет-сервисах. Вот только скопления тысяч людей...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Топ-5 стиральных машин, популярных сейчас в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика