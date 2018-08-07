Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре

Крупные оупен-эйры — это не только музыка, но и эмоции. А значит, гигабайты фото и видео в самых разных интернет-сервисах. Вот только скопления тысяч людей в одном месте обычно сказываются на качестве связи негативно. Чтобы праздник не был омрачен отсутствием нормальной связи, операторы применяют нестандартные решения. На музыкальном фестивале Viva Braslav, который прошел 3−4 августа, компания velcom установила передвижную станцию связи, не имеющую аналогов в восточной Европе. В рамках проекта «Время перемен» мы понаблюдали за процессом монтажа оборудования и узнали, каким образом все работает и что нужно сделать для качественного функционирования вышки.

«Это по сути дом на колесах»

Неприметный белый прицеп среднего размера — именно так внешне выглядит передвижная станция. До фестиваля остается один день, и высокотехнологичный фургончик уже готов выезжать из Минска в направлении Браслава. Внешне обычная конструкция весит целых десять тонн, поэтому нас также ждет сопровождающая машина-тягач, которая доставит технику по адресу.





На борту станции есть абсолютно все, необходимое для ее бесперебойного функционирования. Здесь даже установлен генератор и четырехсотлитровый бак с дизтопливом, который может обеспечить автономную десятидневную работу вышки.

— Эта станция является по сути домом на колесах. Там, кстати, очень удобно: столик есть, кондиционер и обогрев — можно жить. Одна большая комната отдыха, хоть вечеринку устраивайте! У нас уже есть подобные «контейнеры» с вышками по восемнадцать метров, но этот — уникальный. Здесь установлена мачта высотой в тридцать метров, — рассказывает начальник отдела планирования радиосети Алексей Карницкий. — Плюс этот контейнер отличается тем, что в него можно устанавливать до двенадцати базовых станций. Это и помогает при организации массовых мероприятий, когда людей — десятки тысяч.



Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети

Ориентирована вышка не на объемы передачи данных, а на количество пользователей, которые к ней подключатся, чтобы вести «стримы» с мероприятия, звонить близким, снимать и загружать видео в социальные сети. В velcom уверяют, что станция способна обеспечить качественной связью до двадцати тысяч человек (сколько гостей на самом деле собрал Viva Braslav в прошедшие выходные, пока не подсчитано. — Прим. TUT.BY). Также емкость сети добавляют уже установленные стационарные базовые станции.

Кажется, что для применения такого высокотехнологичного решения требуются особые условия, но Алексей Карницкий заверяет: от организаторов нужно всего лишь желание.





— Обычно на фестивали нас приглашают организаторы, но мы также сами отслеживаем ивенты, проводимые в Беларуси, — делится специалист. — Просим об одном: сопутствовать и помогать с установкой станции. Например, одним из важных факторов для хорошей работы является место расположения вышки. Мы всегда показываем, где лучше всего установить технику. Если нам отвечают: «Отлично, ребята!» — никаких проблем не возникнет и все получится на сто процентов. Когда же говорят, что станцию нужно поставить где-нибудь в дальнем углу, это может стать причиной того, что необходимое качество связи обеспечено не будет.

От монтажников до инженеров

По словам Алексея Карницкого, с передвижной станцией работают проверенные люди. Многие из них трудятся в компании со дня ее основания. Специалисты прошли локальное обучение и имеют сертификат, подтверждающий, что такая техника в их руках — в безопасности. К тому же, как уже говорилось, у телеком-оператора есть еще порядка десяти других контейнеров с восемнадцатиметровыми мачтами — для работы с ними также нужно отдельно обучаться.





Прежде чем приступить к настройке технических параметров базовой станции, ее нужно установить. Это задача монтажников, которые ожидают прибытия техники на месте. Все сделать нужно до начала музыкального фестиваля, да еще и с запасом времени, ведь вышку нужно будет предварительно протестировать.

Бригадир и монтажник связи — антеннщик Сергей Мацкевич — ответственный за этот кусок работы.



Слева — Сергей Мацкевич

После того как контейнер приезжает в Браслав, первой задачей для команды Сергея становится его правильная установка. Для того чтобы мачта стояла ровно, с четырех сторон контейнера выставляются упоры, регулирующие уровень. Затем следует этап настройки вышки: установка антенн, подсоединение к ним кабелей и подъем мачты на определенную высоту. Завершает процесс установка растяжек и «лапок»: они фиксируют мачту, чтобы не было никаких колебаний.

— Самый ответственный момент — это установка радиорелейного оборудования. Вон той маленькой круглой «таблетки», — Сергей указывает на антенну, которая находится на шпиле мачты. — За счет нее мы связываемся с соседней вышкой, благодаря этому идет обмен данными. Если «таблетку» установить неправильно, нам опять придется опускать мачту, что-то подкручивать, а это весьма затратный по времени процесс.



Та самая «таблетка»

Оборудование устанавливается мастерами вручную. Конечно, антенной можно управлять и с помощью пульта, но это обеспечивает только минимальные повороты вправо-влево и вверх-вниз. Если поставить ее не в том направлении, то «будет беда», утверждает бригадир. На правильную установку мачты у команды уходит целый рабочий день.











После того как монтажники заканчивают свою часть работы, эстафета переходит к инженерам: они должны заставить станцию выполнять свою основную функцию — раздавать сигнал и обеспечивать оупен-эйр качественной связью. Ребята уже внутри фургончика. Прямо перед ними — «мозг» базовой станции, который начинает оживать, мигая лампочками.





— Вышка ловит сигнал со стационарной станции, которая находится здесь, в Браславе. Сигнал приходит на трансмиссию, — говорит инженер первой категории группы эксплуатации радиосети Андрей Пономарев, показывая устройство, которое находится в самом верху блока с оборудованием. — Потом происходит обмен с нашей базовой станцией и устанавливается конфигурация. Когда все заработает здесь, коммутатор (основной сервер для обработки связи) в Витебске ее увидит, и там вышке сделают «прописку», без которой она работать не будет.



С ноутбуком — Андрей Пономарев

В постоянном присутствии специалистов на месте необходимости нет: станцией можно управлять с коммутатора.

«В любых условиях люди не останутся без связи»

Благодаря своим техническим характеристикам передвижная станция может использоваться не только для обеспечения связи на масштабных концертах и мероприятиях, но и во время сильной непогоды и даже в условиях техногенной катастрофы. Покупке предшествовало обсуждение с МЧС: спасатели интересовались, каковы возможности мобильных операторов, насколько быстра их реакция на внештатные ситуации и форс-мажоры.





— Мы понимаем, что в случае катастрофы не всегда получается обеспечить связь мгновенно из-за того, что нет возможности установить транспортный РРЛ (радио-релейный) канал, дающий возможность реализовать соединение, — поясняет Алексей Карницкий. — Именно в таких случаях может пригодиться наша станция. Высота мачты позволяет сделать это практически в любой точке Беларуси. Однако вышка устойчива не только при порывах ветра, но и может при этом выдержать вес до трехсот килограммов. Почему мы закладываем такой большой вес? Все просто: чем больше будет антенн, тем больше будет емкость сети, которую обеспечит станция.

Чешская компания, которая и разработала индивидуальное решение для velcom, потрудилась на славу: главное в подготовке к работе «мобильного фургона» — оперативность. Установить базовую станцию можно очень быстро, а это значит, что в любых условиях люди получат возможность оставаться на связи.





Обслуживание техники включает в себя ежегодный список процедур, которые проводят сотрудники все той же европейской компании. Для этого они приезжают в Беларусь. Но специалисты телеком-оператора надеются, что в скором времени у нас в стране будет открыт сервисный центр, который упростит уход за станцией. Кстати, ее содержание относительно недорогое. «Ничего не ломается за счет того, что все сделано грамотно, по-европейски», — улыбается Алексей.

Поэтому и сложностей с обслуживанием у отдела планирования радиосети нет.

— Никаких проблем, одно удовольствие, — смеется специалист. — К тому же, у нас работают профессионалы. Они настроят базовую станцию, развернут антенны, направят РРЛ-канал (на стационарную станцию связи. — Прим. TUT.BY).





«Ребята, поднимаем в эфир!»

Безопасность здесь на самом высоком уровне: контейнер оснащен защитой по последнему слову техники. Если что-то случается и дежурной смене поступает сигнал тревоги, об этом сразу же сообщают в отдел эксплуатации. А там принимается решение, стоит ли выезжать на место или можно решить проблему дистанционно. С понедельника по пятницу за станцией наблюдает витебский коммутатор, а в выходные и праздничные дни — Минск.





Как только звучат заветные слова «Ребята, поднимаем в эфир!» — можно спокойно и радостно выдыхать: только что невидимые волны понесли сигнал, который даст возможность тысячам людей делиться яркими моментами фестиваля со своими подписчиками в соцсетях. А возможным это сделала большая команда профессионалов, проделавшая работу, которая обычно не заметна глазу рядового пользователя. Но итог того стоит.





Материал подготовлен при поддержке velcom .