ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально

08.08.2018 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Meizu сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Об этом пишет FoneArena.

Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально

Meizu 16 оснащается 6-дюймовым экраном с AMOLED-матрицей разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессором Snapdragon 845, а также 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально

Основная камера сдвоенная, на 12 Мп (f/1.8) и 20 Мп (f/2.6), поддерживается 3-кратный зум. Фронтальный модуль — 20 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора — 3010 мАч. Гаджет работает на Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.

Meizu 16 Plus — увеличенная версия флагмана, которая оборудуется экраном диагональю в 6,5 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2160 на 1080 пикселей.

Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально

Оперативной и постоянной памяти соответственно 6/8 и 128/256 ГБ, аккумулятор — на 3640 мАч. Основная камера — двойная, на 12 и 20 Мп с трехкратным зуммированием. Разрешение передней селфи-камеры — 20 Мп (все модули повторяют таковые в обычном Meizu 16). Операционная система — Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.

Отличительной чертой гаджетов выступает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, в наличии и разблокировка по лицу.

Ниже приводим цены всех модификаций аппаратов, которые будут предлагаться в Китае. Старт продаж — в промежутке с 16 по 20 августа.

Meizu 16 — 6GB + 64 ГБ — 395 долларов
Meizu 16 — 6GB + 128 ГБ — 439 долларов
Meizu 16 — 8GB + 128 ГБ — 483 доллара
Meizu 16 Plus — 6GB + 128 ГБ — 468 долларов
Meizu 16 Plus — 8GB + 128 ГБ — 512 долларов
Meizu 16 Plus — 8GB + 256 ГБ — 585 долларов

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Meizu:

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Meizu сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Об этом пишет FoneArena.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как обеспечивали интернетом двадцать тысяч человек на масштабном опен-эйре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика