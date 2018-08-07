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Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально
08.08.2018 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Meizu сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Об этом
Meizu 16 оснащается 6-дюймовым экраном с AMOLED-матрицей разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессором Snapdragon 845, а также 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.
Основная камера сдвоенная, на 12 Мп (f/1.8) и 20 Мп (f/2.6), поддерживается 3-кратный зум. Фронтальный модуль — 20 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора — 3010 мАч. Гаджет работает на Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.
Meizu 16 Plus — увеличенная версия флагмана, которая оборудуется экраном диагональю в 6,5 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2160 на 1080 пикселей.
Оперативной и постоянной памяти соответственно 6/8 и 128/256 ГБ, аккумулятор — на 3640 мАч. Основная камера — двойная, на 12 и 20 Мп с трехкратным зуммированием. Разрешение передней селфи-камеры — 20 Мп (все модули повторяют таковые в обычном Meizu 16). Операционная система — Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.
Отличительной чертой гаджетов выступает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, в наличии и разблокировка по лицу.
Ниже приводим цены всех модификаций аппаратов, которые будут предлагаться в Китае. Старт продаж — в промежутке с 16 по 20 августа.
Meizu 16 — 6GB + 64 ГБ — 395 долларов
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Meizu:
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Компания Meizu сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Об этом пишет FoneArena.
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