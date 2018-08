Meizu 16 и 16 Plus с встроенным к экран сканером отпечатков представлены официально

Компания Meizu сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Об этом пишет FoneArena.





Meizu 16 оснащается 6-дюймовым экраном с AMOLED-матрицей разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессором Snapdragon 845, а также 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.





Основная камера сдвоенная, на 12 Мп (f/1.8) и 20 Мп (f/2.6), поддерживается 3-кратный зум. Фронтальный модуль — 20 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора — 3010 мАч. Гаджет работает на Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.

Meizu 16 Plus — увеличенная версия флагмана, которая оборудуется экраном диагональю в 6,5 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2160 на 1080 пикселей.





Оперативной и постоянной памяти соответственно 6/8 и 128/256 ГБ, аккумулятор — на 3640 мАч. Основная камера — двойная, на 12 и 20 Мп с трехкратным зуммированием. Разрешение передней селфи-камеры — 20 Мп (все модули повторяют таковые в обычном Meizu 16). Операционная система — Android 8.1 с оболочкой Flyme OS.

Отличительной чертой гаджетов выступает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, в наличии и разблокировка по лицу.

Ниже приводим цены всех модификаций аппаратов, которые будут предлагаться в Китае. Старт продаж — в промежутке с 16 по 20 августа.

Meizu 16 — 6GB + 64 ГБ — 395 долларов

Meizu 16 — 6GB + 128 ГБ — 439 долларов

Meizu 16 — 8GB + 128 ГБ — 483 доллара

Meizu 16 Plus — 6GB + 128 ГБ — 468 долларов

Meizu 16 Plus — 8GB + 128 ГБ — 512 долларов

Meizu 16 Plus — 8GB + 256 ГБ — 585 долларов

