|
МТС снизил цену на смартфоны Huawei, Xiaomi и Samsung
08.08.2018 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Оператор МТС до 15 сентября снизил цены на ряд смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Об этом
Например,
Samsung
В МТС отмечают, что на все перечисленные выше смартфоны действует беспроцентная годовая рассрочка без первого платежа. При выборе рассрочки на 24 месяца финальная цена немного увеличивается.
Названные выше цены действительны до 15 сентября. Покупателям в подарок также достанется 8 ГБ трафика.
Ниже — цены названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор МТС до 15 сентября снизил цены на ряд смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)