МТС снизил цену на смартфоны Huawei, Xiaomi и Samsung

Оператор МТС до 15 сентября снизил цены на ряд смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Например, Huawei Y5 Prime (2018) и Huawei P8 Lite (2017) подешевели до 239 и 349 рублей (разница в цене в сравнении с прежней стоимостью составляет 40 и 50 рублей соответственно). Xiaomi Redmi 5 (3/32 ГБ) и Xiaomi Redmi 5 Plus (3/32 ГБ) подешевели до 329 и 349 рублей (минус 50 рублей от оригинальной стоимости).

Samsung Galaxy J3 (2017) при покупке в рассрочку скором на 12 месяцев без первого платежа обойдется на 50 рублей дешевле, чем при приобретении одним платежом (соответственно 299 и 349 рублей). Смартфон можно купить в рассрочку и на 24 месяца, но тогда его полная цена составит 310 рублей.

В МТС отмечают, что на все перечисленные выше смартфоны действует беспроцентная годовая рассрочка без первого платежа. При выборе рассрочки на 24 месяца финальная цена немного увеличивается.

Названные выше цены действительны до 15 сентября. Покупателям в подарок также достанется 8 ГБ трафика.

Ниже — цены названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах: