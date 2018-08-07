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МТС снизил цену на смартфоны Huawei, Xiaomi и Samsung

08.08.2018 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор МТС до 15 сентября снизил цены на ряд смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

МТС снизил цену на смартфоны Huawei, Xiaomi и Samsung

Например, Huawei Y5 Prime (2018) и Huawei P8 Lite (2017) подешевели до 239 и 349 рублей (разница в цене в сравнении с прежней стоимостью составляет 40 и 50 рублей соответственно). Xiaomi Redmi 5 (3/32 ГБ) и Xiaomi Redmi 5 Plus (3/32 ГБ) подешевели до 329 и 349 рублей (минус 50 рублей от оригинальной стоимости).

Samsung Galaxy J3 (2017) при покупке в рассрочку скором на 12 месяцев без первого платежа обойдется на 50 рублей дешевле, чем при приобретении одним платежом (соответственно 299 и 349 рублей). Смартфон можно купить в рассрочку и на 24 месяца, но тогда его полная цена составит 310 рублей.

В МТС отмечают, что на все перечисленные выше смартфоны действует беспроцентная годовая рассрочка без первого платежа. При выборе рассрочки на 24 месяца финальная цена немного увеличивается.

Названные выше цены действительны до 15 сентября. Покупателям в подарок также достанется 8 ГБ трафика.

Ниже — цены названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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Оператор МТС до 15 сентября снизил цены на ряд смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
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