В NASA опубликовали фотографию, на которой запечатлен ледник Колумбия на Аляске. Он движется с высоты в 3050 метров над уровнем моря к подножью Чугачских гор.





Отмечается, что в NASA следят за ледником уже 30 лет и он является одним из самых быстро меняющихся в мире. Цвета на фото добавлены вручную. Это сделано для того, чтобы показать, как ледник и окружающий ландшафт изменялись с 1986 года.

Изображение объединяет коротковолновые инфракрасные, ближние инфракрасные и зеленые участки электромагнитного спектра. Благодаря такой комбинации снег и лед выглядят голубыми, зелень — зеленой, облака — белыми или светло-оранжевыми, а вода — темно-синей.

За три последних десятилетия ледник отступил на 20 километров на север, пока не замедлился в 2000—2006 годах. Также известно, что с 1980 года он потерял около половины общей толщины и объема.