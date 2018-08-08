Жарко, почти нет ветра, от нагревшегося песка в воздух поднимается марево, тяжело даже в легкой майке. И если белорусские спецназовцы стойко переносили тяготы погоды, то коллегам из Юго-Восточной Азии и Африки пришлось непросто: некоторые буквально доходили до финиша в эстафете — бежать не было сил.





42.TUT.BY побывал на заключительном этапе международного конкурса «Снайперский рубеж — 2018» и узнал все подробности состязаний элитных бойцов армий 18 стран мира.

Ящик винтовок каждому!

Конкурс «Снайперский рубеж», созданный в Казахстане, быстро завоевал международное признание и по престижности легко может поспорить даже с «Танковым биатлоном». В этом году в соревнованиях приняли участие представители двух сильнейших армий мира — России и Китая. Впервые выступали команды Сирии, Азербайджана, Узбекистана и Республики Бангладеш.



7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД). Вес — 4,5 кг (с неснаряженным магазином)

По условиям конкурса, снайперам из разных стран мира предстояло поразить ряд мишеней, причем делалось это на скорость и после небольшого кросса. Как унять дыхание и поразить из СВД максимально быстро, знают только настоящие профессионалы. Причем стрельба в иной раз велась на пределе возможного для этой винтовки — 800 метров. По условиям соревнований всем участникам были подготовлены партия не используемого ранее оружия и патроны из одной партии. Каждая команда могла выбрать приглянувшийся ящик с новенькими СВД, после чего отводился день на пристрелку и чистку оружия. Прицел был стандартный — ПСО-1М2.





К слову, любой тюнинг оружия был запрещен: снайперская винтовка Драгунова популярна во всем мире, во многих странах производится по лицензии, например, в Иране СВД выпускается под названием Al Kadesiah. Особенности изготовления иранской винтовки улучшают ее использование в песчаных условиях.

Неудивительно, что некоторые участники даже привезли свои комплекты для тюнинга, однако их все пришлось оставить в чемоданах.

Погода сложная

Хотя винтовки и были одинаковые, приемы стрельбы значительно отличались. По словам главного судьи соревнований полковника Владимира Белого, сразу было видно, под влиянием каких методик развивалась снайперская школа.



Полковник Владимир Белый

Например, снайперы из России, Казахстана и Беларуси ориентированы на быструю и точную стрельбу, а вот китайцы, наоборот, готовы потратить больше времени на выстрел, но это будет исключительно точный выстрел.



На полигоне жарко было даже в тени

Работать на конкурсе пришлось в непростых условиях: сильная жара, перепады погоды серьезно мешали точной стрельбе. Подполковник Александр Клубинский рассказал, что в квалификационном этапе белорусам мешал поднявшийся ветер, который, к тому же, дул порывами от 2 до 6 м/с. Это существенно затрудняло ведение точного огня: постоянно приходилось учитывать и анализировать изменение силы ветра. А ведь огонь нужно было вести не только точно, но и быстро. Но это не помешало белорусской команде отстреляться точнее семнадцати других соперников. А двое наших снайперов даже установили рекорд соревнований, сделав десять метких выстрелов за (укажите, сколько секунд).





— В Бресте погода была сложной все время соревнований. Часто с утра погода была приемлемой, а ближе ко второй половине дня на полигон опускался зной. Земля прогревалась неравномерно, и случалось так, что сила ветра у исходного рубежа и у мишеней была разная, — добавил Александр Клубинский.

Вкусный йогурт и бойцы отличные

Когда мы прибыли на полигон, проходил последний этап соревнований — эстафета. Первыми в этом конкурсе пришли китайцы, для которых победа в конкурсе стала своеобразным «голом престижа» — в общем зачете у них третье место, которое они разделили с россиянами.



Полковник Щюи Бин

После выступления нам удалось поговорить с полковником НОАК Щюи Бином.

«Пейзаж у вас красивый, который день на соревнованиях, в городе был, с людьми говорил — все нравится, — делится впечатлениями Щюи Бин. — Наш третий результат -это опыт. До этого в Беларуси мы не были, да и винтовки СВД на вооружении в нашем подразделении не стоят, все пришлось осваивать заново».









Что касается боевой подготовки, то Щюи Бин с уважением отозвался о белорусской команде: «У ваших стрелков хорошая подготовка и высокий боевой дух».

Конечно, был вопрос и про питание, и здесь полковник особо отметил йогурты и рыбу, которыми кормили китайскую команду.

Здесь нет проигравших, победили все

Создатели конкурса «Снайперский рубеж» пришли в эстафете вторыми и в общем зачете были вторыми, хотя до этого два года удерживали за собой первую ступень пьедестала. Сильнее всех в этом году была белорусская команда. Но глава казахстанской команды Галымджан Касымбеков не выглядел расстроенным.



Галымджан Касымбеков

— Я очень доволен своей командой, ее выступлением. Мы даже смогли улучшить некоторые показатели по сравнению с прошлым годом. Но, знаете, есть такая пословица, что «дома и стены помогают». Судейство было прозрачным и объективным, а нам есть над чем поработать.

Главный судья, полковник Владимир Белый, отметил, что сборная Казахстана была сильнейшим противником и показывала хорошие результаты даже на таком сложнейшем этапе, как парная работа. Одним из труднейших упражнений этого этапа была стрельба из СВД в ночное время с использованием одного из стрелков снайперской пары в качестве опоры.

На поражение специальной мишени, расположенной на дальности 500 метров, отводилось всего три патрона и минута времени. Обоим стрелкам при этом необходимо было синхронизировать свои действия, движения и даже дыхание для максимально точной стрельбы.



Генерал-майор Вадим Денисенко

Подводя итоги соревнований, командующий силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что гордится победой белорусской команды, но при этом добавил, что в этом конкурсе нет проигравших, все участники достойны уважения, а их техника восхищает.

Одним из самых главных достижений Вадим Денисенко считает единение участников соревнований. «У нас выступали лучшие бойцы 18 стран, прошло десять дней соревнований, и многие из них смогли обходиться без переводчика в общении друг с другом».





Также командующий рассказал, что за проведением конкурса «Снайперский рубеж — 2018» наблюдал военный атташе Бразилии. В связи с этим генерал-майор выразил надежду, что в следующем году количество команд достигнет без малого двух десятков. И добавил, что Беларусь готова снова принять элитных бойцов со всего мира на конкурсе «Снайперский рубеж — 2019».