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Стреляли на пределе возможностей: как белорусы победили в конкурсе "Снайперский рубеж"
09.08.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Жарко, почти нет ветра, от нагревшегося песка в воздух поднимается марево, тяжело даже в легкой майке. И если белорусские спецназовцы стойко переносили тяготы погоды, то коллегам из Юго-Восточной Азии и Африки пришлось непросто: некоторые буквально доходили до финиша в эстафете — бежать не было сил.
42.TUT.BY побывал на заключительном этапе международного конкурса «Снайперский рубеж — 2018» и узнал все подробности состязаний элитных бойцов армий 18 стран мира.
Ящик винтовок каждому!
Конкурс «Снайперский рубеж», созданный в Казахстане, быстро завоевал международное признание и по престижности легко может поспорить даже с «Танковым биатлоном». В этом году в соревнованиях приняли участие представители двух сильнейших армий мира — России и Китая. Впервые выступали команды Сирии, Азербайджана, Узбекистана и Республики Бангладеш.
По условиям конкурса, снайперам из разных стран мира предстояло поразить ряд мишеней, причем делалось это на скорость и после небольшого кросса. Как унять дыхание и поразить из СВД максимально быстро, знают только настоящие профессионалы. Причем стрельба в иной раз велась на пределе возможного для этой винтовки — 800 метров. По условиям соревнований всем участникам были подготовлены партия не используемого ранее оружия и патроны из одной партии. Каждая команда могла выбрать приглянувшийся ящик с новенькими СВД, после чего отводился день на пристрелку и чистку оружия. Прицел был стандартный — ПСО-1М2.
К слову, любой тюнинг оружия был запрещен: снайперская винтовка Драгунова популярна во всем мире, во многих странах производится по лицензии, например, в Иране СВД выпускается под названием Al Kadesiah. Особенности изготовления иранской винтовки улучшают ее использование в песчаных условиях.
Неудивительно, что некоторые участники даже привезли свои комплекты для тюнинга, однако их все пришлось оставить в чемоданах.
Погода сложная
Хотя винтовки и были одинаковые, приемы стрельбы значительно отличались. По словам главного судьи соревнований полковника Владимира Белого, сразу было видно, под влиянием каких методик развивалась снайперская школа.
Например, снайперы из России, Казахстана и Беларуси ориентированы на быструю и точную стрельбу, а вот китайцы, наоборот, готовы потратить больше времени на выстрел, но это будет исключительно точный выстрел.
Работать на конкурсе пришлось в непростых условиях: сильная жара, перепады погоды серьезно мешали точной стрельбе. Подполковник Александр Клубинский рассказал, что в квалификационном этапе белорусам мешал поднявшийся ветер, который, к тому же, дул порывами от 2 до 6 м/с. Это существенно затрудняло ведение точного огня: постоянно приходилось учитывать и анализировать изменение силы ветра. А ведь огонь нужно было вести не только точно, но и быстро. Но это не помешало белорусской команде отстреляться точнее семнадцати других соперников. А двое наших снайперов даже установили рекорд соревнований, сделав десять метких выстрелов за (укажите, сколько секунд).
— В Бресте погода была сложной все время соревнований. Часто с утра погода была приемлемой, а ближе ко второй половине дня на полигон опускался зной. Земля прогревалась неравномерно, и случалось так, что сила ветра у исходного рубежа и у мишеней была разная, — добавил Александр Клубинский.
Вкусный йогурт и бойцы отличные
Когда мы прибыли на полигон, проходил последний этап соревнований — эстафета. Первыми в этом конкурсе пришли китайцы, для которых победа в конкурсе стала своеобразным «голом престижа» — в общем зачете у них третье место, которое они разделили с россиянами.
После выступления нам удалось поговорить с полковником НОАК Щюи Бином.
Что касается боевой подготовки, то Щюи Бин с уважением отозвался о белорусской команде: «У ваших стрелков хорошая подготовка и высокий боевой дух».
Здесь нет проигравших, победили все
Создатели конкурса «Снайперский рубеж» пришли в эстафете вторыми и в общем зачете были вторыми, хотя до этого два года удерживали за собой первую ступень пьедестала. Сильнее всех в этом году была белорусская команда. Но глава казахстанской команды Галымджан Касымбеков не выглядел расстроенным.
— Я очень доволен своей командой, ее выступлением. Мы даже смогли улучшить некоторые показатели по сравнению с прошлым годом. Но, знаете, есть такая пословица, что «дома и стены помогают». Судейство было прозрачным и объективным, а нам есть над чем поработать.
Главный судья, полковник Владимир Белый, отметил, что сборная Казахстана была сильнейшим противником и показывала хорошие результаты даже на таком сложнейшем этапе, как парная работа. Одним из труднейших упражнений этого этапа была стрельба из СВД в ночное время с использованием одного из стрелков снайперской пары в качестве опоры.
На поражение специальной мишени, расположенной на дальности 500 метров, отводилось всего три патрона и минута времени. Обоим стрелкам при этом необходимо было синхронизировать свои действия, движения и даже дыхание для максимально точной стрельбы.
Подводя итоги соревнований, командующий силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что гордится победой белорусской команды, но при этом добавил, что в этом конкурсе нет проигравших, все участники достойны уважения, а их техника восхищает.
Одним из самых главных достижений Вадим Денисенко считает единение участников соревнований. «У нас выступали лучшие бойцы 18 стран, прошло десять дней соревнований, и многие из них смогли обходиться без переводчика в общении друг с другом».
Также командующий рассказал, что за проведением конкурса «Снайперский рубеж — 2018» наблюдал военный атташе Бразилии. В связи с этим генерал-майор выразил надежду, что в следующем году количество команд достигнет без малого двух десятков. И добавил, что Беларусь готова снова принять элитных бойцов со всего мира на конкурсе «Снайперский рубеж — 2019».
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Жарко, почти нет ветра, от нагревшегося песка в воздух поднимается марево, тяжело даже в легкой майке. И если белорусские спецназовцы стойко переносили тяготы...
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