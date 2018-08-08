Ученые рассказали, чем опасен длительный сон

Долгий сон может быть признаком смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, утверждают ученые из Килского университета Великобритании, сообщает издание Science Alert.



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Согласно данным ученых избыточный сон может навредить психике, вдвое увеличивает шансы умереть от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали 74 исследования, охвативших в общей сложности свыше трех млн участников.

Анализ показал, что десятичасовой сон повышает вероятность смерти на тридцать процентов, по сравнению с семичасовым. При этом риск умереть от инсульта возрастает на 56%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49%. Также ученые отметили связь между плохим сном и увеличением риска заболеваний сердца на 44%.