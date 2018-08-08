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Ученые рассказали, чем опасен длительный сон
09.08.2018 14:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Долгий сон может быть признаком смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, утверждают ученые из Килского университета Великобритании,
Согласно данным ученых избыточный сон может навредить психике, вдвое увеличивает шансы умереть от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали 74 исследования, охвативших в общей сложности свыше трех млн участников.
Анализ показал, что десятичасовой сон повышает вероятность смерти на тридцать процентов, по сравнению с семичасовым. При этом риск умереть от инсульта возрастает на 56%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49%. Также ученые отметили связь между плохим сном и увеличением риска заболеваний сердца на 44%.
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Долгий сон может быть признаком смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, утверждают ученые из Килского университета Великобритании, сообщает...
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