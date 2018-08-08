Исследование: мужчины в трусах-боксерах отличаются более здоровой спермой

Мужское нижнее белье может повлиять на репродуктивную функцию, сообщают американские ученые в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction. Проанализировав образцы спермы более шестисот мужчин, они выяснили, что у тех, кто предпочитает носить трусы-боксеры, выше количество сперматозоидов и концентрация спермы в семенной жидкости. Об этом сообщает N+1.



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Количество сперматозоидов в сперме — один из факторов, определяющих репродуктивную способность мужчины. Именно поэтому, чтобы определить причину мужского бесплодия, в первую очередь проводят анализ количества и концентрации сперматозоидов.

Причины такой тенденции, в основном, внешние: это могут быть как факторы окружающей среды (к примеру, плохая экология), так и особенности образа жизни (сниженная физическая активность, курение или ожирение). Существует также предположение, что на качество спермы может влиять нижнее белье мужчины: более узкие трусы могут повысить температуру мошонки, что мешает выделению ферментов, отвечающих за спермогенез.

В новой работе ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана под руководством Хорхе Чаварро (Jorge E. Chavarro) проанализировали данные о 656 мужчинах в возрасте от 18 до 56 лет, обратившихся за помощью в лечении бесплодия в период с 2000 по 2017 год.

Для каждого мужчины были доступны демографические данные и информация об их здоровье. Кроме того, участники исследования предоставили образец своей спермы и информацию о том, какое нижнее белье они чаще всего носят: боксеры (свободные трусы-шорты), классические трусы-брифы (их часто называют «плавки»), бикини (узкие трусы с низкой посадкой на талии), удлиненные брифы или другие.

Качество спермы ученые проверили, подсчитав общее количество сперматозоидов в образцах и их концентрацию в семенной жидкости, а также концентрацию ферментов, отвечающих за спермогенез. У мужчин, которые чаще всего носили боксеры (всего их было больше половины — 345 человек), концентрация спермы была на 25 процентов выше, а количество сперматозоидов — выше на 17 процентов, чем у мужчин, предпочитающих трусы другого кроя.

Кроме того, у мужчин, которые предпочитают боксеры, также наблюдался сниженный уровень концентрации фолликулостимулирующего гормона, необходимого для регуляции производства спермы.

Ученые предполагают, что пониженное содержание этого гормона у мужчин, которые носят боксеры, по сравнению с теми, кто носит более узкие трусы, объясняется тем, что спермогенез происходит нормально и не регулируется повышенной концентрацией гормонов, которая вступает в силу при повреждении мошонки слишком узким бельем.

Исследователи отмечают, что результаты работы пока что нельзя переносить на всех мужчин: для этого связь между одеждой и мужской плодовитостью следует изучать и далее.