Некогда сверхсекретное советское и крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России — ОАО «Тушинский машиностроительный завод» — выставлен на продажу через Avito, сообщает lenta.ru.



"Буран". Изображение: www.neoteo.com

Первоначально стоимость завода оценивалась в 10,350 миллиардов рублей, но позже снизили цену до 8,280 миллиардов российских рублей. В объявлении указывается, что «объект реализуется в рамках ФЗ -127 «О несостоятельности (банкротстве)».

В советское время на заводе работало 28 тысяч человек. Здесь собирали уникальный орбитальный корабль-ракетоплан «Буран». Космоплан предназначался в том числе и для комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению использования космического пространства в военных целях.

На заводе осталось много уникального оборудования и помещений. Например, цех № 110, где располагался контрольно-испытательный комплекс (КИК) с огромной безэховой камерой, где собирали и готовили «Буран» к полету.

После организованной процедуры банкротства завода в 2013—2015 годах в штате осталось не более 150 человек.