|
"Вашим санкциям - труба": в России создали "антисанкционный" iPhone X
09.08.2018 16:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российский бренд люксовых телефонов Caviar
Корпус смартфона украшен золотым вращающимся вентилем, под ним надпись «Вашим санкциям труба».
Производитель отмечает, что история надписи начинается в 1980-х годах, когда правительство Америки ввело серию экономических санкций против СССР. В 1983 году на Газопроводе в Сибири работники газодобычи оставили надпись «Вашим санкциям — труба, господин Рейган».
Цена такого iPhone X — 289 000 российских рублей (около 4530 долларов).
Смотрите, сколько у нас стоит обычный iPhone X:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский бренд люксовых телефонов Caviar представил версию iPhone X, направленную против ограничений и санкций в сторону России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)