"Вашим санкциям - труба": в России создали "антисанкционный" iPhone X

Российский бренд люксовых телефонов Caviar представил версию iPhone X, направленную против ограничений и санкций в сторону России.





Корпус смартфона украшен золотым вращающимся вентилем, под ним надпись «Вашим санкциям труба».

Производитель отмечает, что история надписи начинается в 1980-х годах, когда правительство Америки ввело серию экономических санкций против СССР. В 1983 году на Газопроводе в Сибири работники газодобычи оставили надпись «Вашим санкциям — труба, господин Рейган».











«Сейчас, когда Америка вновь и вновь грозит России запретами и ограничениями, касающимися в том числе и нефтяной сферы, мы хотим сделать акцент на том, что запугать нас, остановить в развитии или подчинить своей воле — невозможно», — говорится на сайте Caviar.

Цена такого iPhone X — 289 000 российских рублей (около 4530 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоит обычный iPhone X: