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Названа цена и дата старта продаж Samsung Galaxy Note 9 в Беларуси

09.08.2018 18:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung сегодня в Нью-Йорке представила новый флагманский смартфон — Galaxy Note 9. Мы узнали, когда и по какой цене устройство появится в продаже в Беларуси.

Названа цена и дата старта продаж Samsung Galaxy Note 9 в Беларуси

Samsung Galaxy Note 9 существует в версиях с 6/128 ГБ и 8/512 ГБ памяти. Официальная цена первой модификации составит 2339 рублей, улучшенной — 2999 рублей. Старт продаж в Беларуси намечен на 31 августа, предзаказать устройство получится с завтрашнего дня.

Для сравнения: Galaxy S9 и Galaxy S9+ (64 ГБ) сегодня предлагаются за 1999 и 2299 рублей, Galaxy Note 8 (64 ГБ) — за 1999 рублей. В интернет-магазинах эти смартфоны получится найти по куда более низкой цене, которая стартует с отметки в 1270—1280 рублей.

Напомним: Samsung Galaxy Note 9 оснащается экраном диагональю в 6,4 дюйма, Super AMOLED-матрицей и разрешением панели в 2960 на 1440 пикселей (516 ppi). Процессор — Exynos 9810, внутреннюю память можно расширить картами microSD до 512 ГБ. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, есть фронтальные стерео динамики AKG.

Основная камера сдвоенная, на 12 + 12 Мп. У нее изменяющаяся диафрагма — f/1.5 и f/2.4. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная (f/1.7). Емкость встроенного аккумулятора с быстрой зарядкой — 4000 мАч. Обновления получил и стилус S Pen, который теперь поддерживает Bluetooth.

 
 
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Компания Samsung сегодня в Нью-Йорке представила новый флагманский смартфон — Galaxy Note 9. Мы узнали, когда и по какой цене устройство появится в продаже в Беларуси.
 
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