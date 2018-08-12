Раскрыт финальный дизайн Huawei Mate 20 Lite

Компания Huawei готовится к анонсу новых флагманских смартфонов — Mate 20 и Mate 20 Pro. Инсайдер Roland Quandt раскрыл дизайн младшей версии устройства — Mate 20 Lite.





Roland Quandt пишет, что Mate 20 Lite будет схож с нынешним Huawei Nova 3i (или Huawei P Smart +), но будет продаваться по более высокой цене в 399 евро против 299 евро. Mate 20 Lite оснастят LCD-экраном на 6,3 дюйма и разрешением 2340 на 1080 пикселей. В верхней части дисплея — вырез.

Процессором выступит Kirin 710, построенный по 12-нм техпроцессу (четыре ядра ARM Cortex-A53 на 1,7 ГГц и четыре ядра Cortex-A73 на 2,2 ГГц). Оперативной памяти — до 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. О наличии слота для установки карт microSD пока не сообщается.





Основная камера на задней стороне аппарата — двойная, на 20 (f/1.8) и 2 Мп. Фронтальный фотомодуль также сдвоенный — 24 и 2 Мп. Дополнительные датчики нужны для создания эффекта размытия фона (боке). Предполагаемая емкость встроенного аккумулятора — 3650 мАч, толщина корпуса при этом составит 7,6 мм. Вес — 172 грамма.

В продажу устройство может поступить уже в конце августа. По более ранней информации, анонс старших Mate 20 и Mate 20 Pro состоится не раньше октября.

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