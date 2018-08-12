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Раскрыт финальный дизайн Huawei Mate 20 Lite
13.08.2018 09:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Huawei готовится к анонсу новых флагманских смартфонов — Mate 20 и Mate 20 Pro. Инсайдер Roland Quandt
Roland Quandt пишет, что Mate 20 Lite будет схож с нынешним Huawei Nova 3i (или Huawei P Smart +), но будет продаваться по более высокой цене в 399 евро против 299 евро. Mate 20 Lite оснастят LCD-экраном на 6,3 дюйма и разрешением 2340 на 1080 пикселей. В верхней части дисплея — вырез.
Процессором выступит Kirin 710, построенный по 12-нм техпроцессу (четыре ядра ARM Cortex-A53 на 1,7 ГГц и четыре ядра Cortex-A73 на 2,2 ГГц). Оперативной памяти — до 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. О наличии слота для установки карт microSD пока не сообщается.
В продажу устройство может поступить уже в конце августа. По более ранней информации, анонс старших Mate 20 и Mate 20 Pro состоится не раньше октября.
Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Huawei:
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Компания Huawei готовится к анонсу новых флагманских смартфонов — Mate 20 и Mate 20 Pro. Инсайдер Roland Quandt раскрыл дизайн младшей версии устройства — Mate 20 Lite.
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