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как американцы маскируют танки под российские бронемашины
13.08.2018 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии бутафорских БМП-3, сделанных американцами в арсенале армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс),
В 2000—2002 году переделке в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3 подверглись десять старых танков М48. Импровизированная техника предназначалась для обозначения противника (сил OPFOR) в ходе двусторонних учений.
Переделанные в рамках программы BMP-Surrogate (BMP-S) машины могли использоваться как с экипажем, так и в безэкипажном варианте с телеуправлением. Часть этих машин использовалась в качестве целей во время испытаний американского разведывательно-боевого вертолета Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche.
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Фотографии бутафорских БМП-3, сделанных американцами в арсенале армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс), опубликовал военный блог «Центра анализа стратегий...
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