как американцы маскируют танки под российские бронемашины

Фотографии бутафорских БМП-3, сделанных американцами в арсенале армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс), опубликовал военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».



Фото: @KitsAndCoffee

В 2000—2002 году переделке в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3 подверглись десять старых танков М48. Импровизированная техника предназначалась для обозначения противника (сил OPFOR) в ходе двусторонних учений.



Фото: @KitsAndCoffee



Фото: @KitsAndCoffee

Переделанные в рамках программы BMP-Surrogate (BMP-S) машины могли использоваться как с экипажем, так и в безэкипажном варианте с телеуправлением. Часть этих машин использовалась в качестве целей во время испытаний американского разведывательно-боевого вертолета Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche.