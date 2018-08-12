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В России нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью
13.08.2018 11:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском районе останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом
«12 августа в 220 км вниз по реке Яне в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», — поделился старший научный сотрудник НИИПЭС СВФУ Алексей Петров.
Ученый добавил, что о находке сообщил директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов по спутниковой связи. «Более подробные сведения будут известны по возвращении экспедиции в поселок Батагай», — отметил Алексей Петров.
Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные русско-японская палеонтологическая экспедиция раскопала тушу жеребенка ископаемой лошади на Батагайском термокарстовом котловане.
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Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском...
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