В России нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском районе останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.



Фото: Северо-Восточный федеральный университет

«12 августа в 220 км вниз по реке Яне в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», — поделился старший научный сотрудник НИИПЭС СВФУ Алексей Петров.

Ученый добавил, что о находке сообщил директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов по спутниковой связи. «Более подробные сведения будут известны по возвращении экспедиции в поселок Батагай», — отметил Алексей Петров.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные русско-японская палеонтологическая экспедиция раскопала тушу жеребенка ископаемой лошади на Батагайском термокарстовом котловане.