Раскрыты подробности о тройной камере Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

Samsung в начале следующего года готовится анонсировать новые флагманские смартфоны — Galaxy S10 и Galaxy S10+. Сегодня в Сети появилась информация о тройной основной камере новинок. Об этом пишет PhoneArena.



На фото Galaxy S9 и Galaxy S9+

Скорее всего, тройной основной системой камер оснастят Galaxy S10 и Galaxy S10+. Это будет комбо из 12-мегапиксельной широкоугольной, 16-мегапиксельной «суперширокоугольной» камер и 13-мегапиксельного телефотодатчика. Ожидается, что смартфоны смогут снимать с 3-кратным оптическим зумом.

Возможно, тройной основной камерой оснастят и «почти флагманскую» линейку аппаратов Galaxy A. Новое поколение последней может быть анонсировано еще до презентации Galaxy S10. Предполагаемые характеристики тройной камеры гаджетов Galaxy A — 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Отмечается, что упрощенный Galaxy S10 Lite при этом получит сдвоенный основной фотомодуль.

Ожидается, что тройную основную камеру также получит LG V40 (а также два фронтальных датчика). В 2019 году подобной системой фотомодулей могут оборудовать и iPhone. В октябре презентацию новых топовых устройств проведет и компания Huawei, которая может добавить тройную камеру в топовый Mate 20 Pro.

Презентация Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ ожидается в начале следующего года.

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