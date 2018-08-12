Белорусы наблюдали пик самого красивого звездопада года

Максимум метеорного потока Персеиды белорусы наблюдали прошедшей ночью — с 12 на 13 августа. Это самый эффектный ежегодный «звездопад» в Северном полушарии, в моменты пика его активность превышала 100 метеоров в час. Некоторые пользователи уже поделились своими удачными кадрами.

«Яркий желтый Марс низко над горизонтом, Млечный путь и два ярких метеора из потока Персеиды. Снято в ночь с 12 на 13 августа 2018 г. на лугу примерно в 5 км от Гомеля. Наблюдал десятки шикарных метеоров в разных частях неба. На сумеречном небе правее были еще видны Юпитер и Сатурн. Но они быстро ушли за горизонт», — написал нам автор снимка Михаил Гут .





А этот кадр сделан в Буда-Кошелевском районе Михаилом Оконишниковым :





Днем ранее подборку с фотографиями на astroromantics.by опубликовал Виталий Хацук:





















Если вы не смогли наблюдать метеорный поток в ночь с воскресенья на понедельник, не оставляйте попыток сделать это в другие дни. Отдельные «падающие звезды» есть шанс увидеть на темном небе до 24 августа.

Напомним, метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы нашей планеты большого количества метеорных тел, порожденных выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Во время годичного вращения по своей орбите Земля периодически пересекает след, оставленный прохождением комет или астероидов. Частицы из этого следа попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки.

Сильный метеорный поток Персеиды порожден частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта — Таттла. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Персей, поэтому он и получил такое название.