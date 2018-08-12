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Россия модернизирует свой самый старый стратегический бомбардировщик
13.08.2018 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российские военные намерены модернизировать стратегический бомбардировщик Ту-95МС, соответствующий контракт уже заключен с компанией «Туполев»,
Новинка получит обозначение Ту-95МСМ. Первый
Двигатели «Медведя» обладают высоким КПД (82%), но при этом очень шумные. Летящий «Ту-95» слышат даже гидроакустические системы подводных лодок.
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Российские военные намерены модернизировать стратегический бомбардировщик Ту-95МС, соответствующий контракт уже заключен с компанией «Туполев», сообщает ТАСС.
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