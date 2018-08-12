Россия модернизирует свой самый старый стратегический бомбардировщик

Российские военные намерены модернизировать стратегический бомбардировщик Ту-95МС, соответствующий контракт уже заключен с компанией «Туполев», сообщает ТАСС.

Новинка получит обозначение Ту-95МСМ. Первый полет обновленного бомбардировщика состоится, предположительно, в конце 2019 года. Напомним, что «Ту-95» начал выпускаться в 1955 году, после модернизации в 1979 году он получил обозначение МС и способность нести ядерные крылатые ракеты большой дальности Х-55.

Двигатели «Медведя» обладают высоким КПД (82%), но при этом очень шумные. Летящий «Ту-95» слышат даже гидроакустические системы подводных лодок.