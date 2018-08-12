От 270 до 750 рублей: обзор новых смартфонов, недавно появившихся в Беларуси

За последние несколько месяцев в Беларуси появилось множество новых смартфонов. О пяти самых интересных аппаратах, продажи которых стартовали совсем недавно, мы решили рассказать в отдельном материале.





В России девайс приурочили к недавнему чемпионату мира по футболу, благодаря чему продажи аппарата пошли вверх. У смартфона 6,3-дюймовый IPS-дисплей (2280 на 1080 пикселей), процессор Snapdragon 450, 4/32 ГБ памяти, аккумулятор на 3260 мАч ир сдвоенная основная камера на 16 и 2 Мп. Фронтальный модуль — 16 Мп.

В нашем обзоре к плюсам Vivo V9 Youth мы отнесли основную камеру, возможность установки сразу двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также неплохой дисплей. Из минусов — время автономной работы (один день без розетки), а также дизайн корпуса с золотым тиснением на черном глянце.





Новинка от компании HMD Global стала одним из первых аппаратов бренда с вытянутым дисплеем на 5,8 дюймов и соотношением сторон 19:9. Разрешение панели — 2280 на 1080 точек.

Гаджет базируется на достаточно мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 636 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, расширяемого картами microSD. Емкость аккумулятора — 3060 мАч, основная камера сдвоенная. Разрешение первого модуля — 16 Мп, дополнительного — 5 Мп, фронтального — 16 Мп.

Еще один плюс аппарата — вхождение в программу Android One от Google, благодаря чему обновления операционной системы выходят раньше, чем для большинства других смартфонов.

Основная «фишка» аппаратов, как и в случае с предыдущим рассмотренным нами смартфоном Nokia, заключается в программе Android One. Мы уже успели протестировать новинки Xiaomi ( полный обзор ), и на них практически сразу после включения пришли обновления системы безопасности.



Слева Mi A2 Lite, справа Mi A2

К техническим характеристикам младшего Mi A2 Lite относится 5,88-дюймовый экран (2280 на 1080 точек), процессор Snapdragon 625, 4/64 (или 3/32) ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Основная камера сдвоенная, разрешением в 12 и 5 Мп.

На наш взгляд, Mi A2 Lite подойдет покупателям, не особо требовательным к «железу». Проблем с производительностью у гаджета нет, но и особого запаса на будущие ожидать не стоит. Зато аппарат предлагает хорошую автономность (полтора дня без подзарядки), установку сразу двух SIM-карт и карты памяти, а также неплохую для своего класса камеру.

Mi A2 — более технически продвинутый аппарат с экраном диагональю в 5,99 дюймов (2160 на 1080 точек), мощным процессором Snapdragon 660, 4/32 ГБ памяти, батареей на 3010 мАч, а также сдвоенной основной камерой разрешением в 12 и 20 Мп. Фронтальный датчик — 20 Мп.



Слева Mi A2 Lite, справа Mi A2

Этот аппарат в сравнении с Lite-версией понравился нам немного больше. У него полностью металлический корпус, отличная производительность, неплохая (пускай и не лучшая) автономность, а также прекрасная основная камера, сравнимая с некоторыми топовыми аппаратами.

Xiaomi Mi A2, с учетом как минимум двукратной разницы в цене по сравнению с топовыми аппаратами, может послужить им хорошей альтернативой. Из минусов Mi A2 мы выделили лишь невозможность установки карты памяти, отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и падение яркости дисплея при взгляде сбоку.





Главная особенность этого аппарата — ударопрочный и водонепроницаемый корпус (IP68). Благодаря этому гаджет можно не бояться брать с собой в путешествие, рыбалку и другие виды активного отдыха. Кроме того, в устройство можно установить одновременно две SIM-карты.

К другим характеристикам относится IPS-экран на 4,7 дюйма (1280 на 720 пикселей), процессор MediaTek MT6580, 2/16 ГБ памяти (расширяется через карты microSD) и аккумулятор емкостью в 3680 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп.