Украинские военные испытывают танк Т-72АМТ

Фотографии и видео с испытаний модернизированного танка Т-72АМТ опубликовал на своей странице в Facebook редактор журнала Defense Express Сергей Згурец.

Новинка — глубокая модернизация танка Т-72А, проведенная Киевским бронетанковым заводом совместно с Министерством обороны Украины. Была повышена защищенность, мобильность и огневая мощь танка.



Фото: компанія Digitec

На боевую машину были установлены приборы ночного видения третьего поколения, прицел 1К13, позволяющий вести огонь управляемыми ракетами «Комбат». Установлены двигатель В-84−1, система динамической защиты, навигационная система СН-3003 «Базальт», ведущее колесо и гусеницы, аналогичные Т-80.