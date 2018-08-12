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Украинские военные испытывают танк Т-72АМТ
13.08.2018 16:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии и видео с испытаний модернизированного танка Т-72АМТ опубликовал на своей
Новинка — глубокая модернизация танка Т-72А, проведенная Киевским бронетанковым заводом совместно с Министерством обороны Украины. Была повышена защищенность, мобильность и огневая мощь танка.
На боевую машину были установлены приборы ночного видения третьего поколения, прицел 1К13, позволяющий вести огонь управляемыми ракетами «Комбат». Установлены двигатель В-84−1, система динамической защиты, навигационная система СН-3003 «Базальт», ведущее колесо и гусеницы, аналогичные Т-80.
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Фотографии и видео с испытаний модернизированного танка Т-72АМТ опубликовал на своей странице в Facebook редактор журнала Defense Express Сергей Згурец.
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