В арсенале российских цифровых криминалистов появилось новое спецсредство — комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. В июле 2018 года военное управление Следственного комитета приобрело два чемодана с комплексом за 5 млн рублей (74 тыс. долларов), пишет Русская служба Би-би-си.



По словам поставщика, разблокировать смартфон и получить доступ к переписке с помощью этого комплекса можно за считаные минуты. Фото: Meiya Pico YouTube

С помощью этих комплексов будут расследоваться преступления в Центральном и Восточном военных округах.

В технической документации к тендерам Следственного комитета (1, 2) говорится, что MagiCube («волшебный куб») способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. Скорее всего, речь идет об обычной переписке в Telegram: считается, что сообщения из «секретных чатов» мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире.

MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них «идентификаторы владельца устройства»: имя, адрес электронной почты и номер телефона. Также MagiCube может добывать данные из соцсетей, в частности Facebook и Twitter.

Всего комплекс способен извлекать информацию из 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. Устройства подключаются к «волшебным» чемоданам через специальный набор кабелей.

9 минут на взлом

На сайте MeyaPico утверждается, что компания контролирует 45% рынка криминалистического оборудования в Китае, российские же власти прибегают к ее решениям впервые. Поставщиком китайских комплексов стала компания «Экспертэкспресс», которая связана с крупным поставщиком подобного оборудования, российской компанией «Эстер Солюшнс».

«Раньше Следственный комитет ориентировался на израильские и американские решения, но политическая ситуация изменилась, — рассказал Би-би-си генеральный директор „Эстер Солюшнс“ Дмитрий Сатурченко. — Мы не определяем политику „большого“ Следственного комитета, но плотно работаем с военно-следственным управлением и акцент делаем на ту технику, которая наиболее защищена от возможных уязвимостей и может эксплуатироваться не менее 10 лет».

Население Китая — 1,3 млрд, а в министерстве общественной безопасности КНР работает «всего» около 3 млн. Поэтому, по словам Сатурченко, ставка делается на автоматизацию расследований. «Израильской Cellebrite для взлома iPhone 7 или 8 нужно больше суток, а извлеченные данные требуют серьезной аналитики. MagiCube обрабатывает тот же iPhone за 9 минут, при этом оборудование заточено на получение чувствительных данных из мессенджеров, где содержится 80−90% интересной информации», — отмечает эксперт.

«В Китае наличных денег практически нет и преступления носят цифровой характер, — продолжает Сатурченко. — В одном деле может быть задействовано большое количество устройств. В течение 48 часов нужно добыть материалы для возбуждения дела. MagiCube позволяет объединять данные с разных объектов и работать над ними группой исследователей».

«Железка» на связи с Израилем

Помимо MeyaPico, в мире есть еще несколько крупных производителей оборудования для взлома смартфонов: израильская Cellebrite, канадская Magnet Forensics и американская Grayshift. Российские власти покупают все решения, кроме Grayshift, хотя именно эта компания утверждает, что может взломать любой смартфон.

«Практически все производители криминалистического софта и железа лукавят, когда утверждают, что способны расшифровать переписку в популярных мессенджерах, — считает гендиректор компании „Элкомсфот“ Владимир Каталов. — Это возможно при выполнении огромного количества условий, с которыми вас вряд ли ознакомят, если вы не из полиции».

По мнению Каталова, к закупкам иностранного оборудования в России следует относиться с опаской. «Компания Cellebrite, например, очень закрытая, их „железка“ находится на связи с главным офисом компании и отсылает туда данные. Они утверждают, что это для контроля лицензии, в реальности что там передается — никто не знает. К китайским решениям доверия еще меньше, учитывая истории о „дырявых“ китайских [смартфонах под управлением] Android, которые можно взломать удаленно», — считает эксперт.



Магаданский следователь-криминалист Попов взламывает смартфон с помощью израильской технологии. Фото: SLEDCOM.RU

«Иностранное криминалистическое оборудование не сертифицировано, не проходило специальные проверки на „закладки“ — производители просто не дадут их провести. Это у Microsoft можно получить исходники и их проверить (что все равно не исключает возможность слежения), с криминалистическим же оборудованием риск утечки существенный», — предостерегает Каталов.

В 2016 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально подтвердил, что ведомство использует решения израильской компании Cellebrite. В ведомстве отчитывались , что с помощью взлома трех iPhone-5, принадлежавших подозреваемым, удалось вычислить контрабандистов бразильской свинины в Крыму.