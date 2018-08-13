Трамп запретил использование устройств Huawei и ZTE правительственным структурам США

Дональд Трамп подписал запрет на закупки и использование устройств компаний Huawei и ZTE правительством и государственными подрядчиками США. Этот указ является частью одобренного президентом оборонного бюджета США на 2019 фискальный год. Об этом сообщает ресурс The Verge.



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Всем правительственным структурам США и тем, кто захочет с ними сотрудничать, запрещается использование устройств Huawei и ZTE, а также их отдельных компонентов.

Запрет не распространяется на компоненты, которые не могут использоваться для передачи или просмотра данных. В законе содержится рекомендация профильным ведомствам сделать приоритетом финансовую поддержку частных компаний, которым придется перейти на новое оборудование из-за этого запрета, уточняет «Дождь».

Журналист The Verge пишет, что в Huawei назвали запрет «случайным дополнением» к оборонному законопроекту. Представители компании отметили, что подобное решение увеличит расходы потребителей и предприятий, а также не сможет помочь выявлению реальных рисков или мерам по повышению безопасности цепочки поставок.

Ранее руководители ведущих разведывательных агентств США советовали американцам не использовать смартфоны Huawei и ZTE из-за угрозы кражи информации и возможности ведения незаметного шпионажа.

Данное заявление сделали главы ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов, Национальной разведки и некоторых других ведомств во время слушаний сенатского комитета по разведке.

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