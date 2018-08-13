|
Трамп запретил использование устройств Huawei и ZTE правительственным структурам США
14.08.2018 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Дональд Трамп подписал запрет на закупки и использование устройств компаний Huawei и ZTE правительством и государственными подрядчиками США. Этот указ является частью одобренного президентом
Всем правительственным структурам США и тем, кто захочет с ними сотрудничать, запрещается использование устройств Huawei и ZTE, а также их отдельных компонентов.
Запрет не распространяется на компоненты, которые не могут использоваться для передачи или просмотра данных. В законе содержится рекомендация профильным ведомствам сделать приоритетом финансовую поддержку частных компаний, которым придется перейти на новое оборудование из-за этого запрета,
Журналист The Verge пишет, что в Huawei назвали запрет «случайным дополнением» к оборонному законопроекту. Представители компании отметили, что подобное решение увеличит расходы потребителей и предприятий, а также не сможет помочь выявлению реальных рисков или мерам по повышению безопасности цепочки поставок.
Ранее руководители ведущих разведывательных агентств США
Данное заявление сделали главы ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов, Национальной разведки и некоторых других ведомств во время слушаний сенатского комитета по разведке.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп подписал запрет на закупки и использование устройств компаний Huawei и ZTE правительством и государственными подрядчиками США. Этот указ является...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)