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velcom предлагает Xiaomi Redmi 5A с большой скидкой
14.08.2018 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Оператор velcom с сегодняшнего дня предлагает приобрести Xiaomi Redmi 5A по сниженной в сравнении с другими продавцами цене. Об этом
Для сравнения: в 21vek.by смартфон с таким же объемом памяти оценивается в 249 рублей, в МТС и «Евросети» — в 239 рублей. В белорусских интернет-магазинах гаджет продают по цене от 214 рублей.
Предложение со сниженной ценой от velcom действует только для абонентов оператора и не предусматривает обязательств при покупке одним платежом. Если выбрать покупку в рассрочку, придется заключать дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам компании.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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Оператор velcom с сегодняшнего дня предлагает приобрести Xiaomi Redmi 5A по сниженной в сравнении с другими продавцами цене. Об этом сообщается на официальном сайте...
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