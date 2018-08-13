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velcom предлагает Xiaomi Redmi 5A с большой скидкой

14.08.2018 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор velcom с сегодняшнего дня предлагает приобрести Xiaomi Redmi 5A по сниженной в сравнении с другими продавцами цене. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

velcom предлагает Xiaomi Redmi 5A с большой скидкой

Xiaomi Redmi 5A (2/16 ГБ) при покупке одним платежом оценивается в 168 рублей. Также доступна рассрочка сроком на два года, ежемесячный платеж при оформлении которой равняется семи рублям (полная цена составит те же 168 рублей). В подарок при покупке оператор предлагает силиконовый бампер и защитное стекло.

Для сравнения: в 21vek.by смартфон с таким же объемом памяти оценивается в 249 рублей, в МТС и «Евросети» — в 239 рублей. В белорусских интернет-магазинах гаджет продают по цене от 214 рублей.

Предложение со сниженной ценой от velcom действует только для абонентов оператора и не предусматривает обязательств при покупке одним платежом. Если выбрать покупку в рассрочку, придется заключать дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам компании.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Оператор velcom с сегодняшнего дня предлагает приобрести Xiaomi Redmi 5A по сниженной в сравнении с другими продавцами цене. Об этом сообщается на официальном сайте...
 
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