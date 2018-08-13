Слишком быстрая: эстонские военные рассказали, почему не смогли отследить ракету

Эстонские радиолокационные станции (РЛС) не смогли отследить траекторию ракеты класса «воздух-воздух», случайно выпущенную испанским истребителем, потому что она двигалась в четыре раза быстрее звука и была небольшой по размеру. Об этом говорится на официальном сайте Сил обороны Эстонии.



Фото: US Air Force

Военные признали, что у них нет системы противовоздушной обороны с соответствующим рабочим диапазоном. К слову, в распоряжении местных военных имеются две новых трехкоординатных радиолокационных станции «Ground master 403» средней дальности производства американской компании «Tales-Raytheon systems». «Ground master 403» представляет собой мобильную РЛС, которая способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 470 км и высоте до 30 км.

Также в сообщении говорится, что выпущенная испанским истребителем ракета несет боевую часть с 10 кг взрывчатого вещества, поэтому приближаться к ней опасно.

Напомним, что седьмого августа базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Инцидент произошел в 15:44 в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.