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Дисплей Samsung Galaxy Note 9 назвали лучшим среди всех конкурентов

14.08.2018 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специалисты компании DisplayMate, специализирующейся на оценке качества дисплеев, назвали экран Samsung Galaxy Note 9 лучшим в классе и выставили ему максимальную оценку — А+. Об этом пишет techradar.com.

Дисплей Samsung Galaxy Note 9 назвали лучшим среди всех конкурентов

Специалисты DisplayMate оценили точность передачи цвета как «визуально неотличимую от совершенства» и охарактеризовали панель как «самую точную с точки зрения цветопередачи из всех, которую они когда-либо измеряли».

В DisplayMate также отметили, что экран Galaxy Note 9 на 27% ярче и 32% контрастнее в сравнении с Galaxy Note 8 при включении функции автоматической яркости.

В конце своего исследования специалисты DisplayMate заявили, что экран Galaxy Note 9 является «самым инновационным и производительным среди всех смартфонов, когда-либо тестировавшихся в их лаборатории».

Дисплей Samsung Galaxy Note 9 назвали лучшим среди всех конкурентов

Напомним: Samsung Galaxy Note 9 существует в версиях с 6/128 ГБ и 8/512 ГБ памяти. Официальная цена первой модификации составит 2339 рублей, улучшенной — 2999 рублей. Старт продаж в Беларуси намечен на 31 августа.

Гаджет оснащается экраном диагональю в 6,4 дюйма, Super AMOLED-матрицей и разрешением панели в 2960 на 1440 пикселей (516 ppi). Процессор — Exynos 9810, внутреннюю память можно расширить картами microSD до 512 ГБ. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, есть фронтальные стерео динамики AKG.

Основная камера сдвоенная, на 12 + 12 Мп. У нее изменяющаяся диафрагма — f/1.5 и f/2.4. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная (f/1.7). Емкость встроенного аккумулятора с быстрой зарядкой — 4000 мАч. Обновления получил и стилус S Pen, который теперь поддерживает Bluetooth.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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Специалисты компании DisplayMate, специализирующейся на оценке качества дисплеев, назвали экран Samsung Galaxy Note 9 лучшим в классе и выставили ему максимальную оценку — А+....
 
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