ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитики раскрыли новые подробности о трех iPhone (2018)

14.08.2018 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты аналитической компании TrendForce раскрыли новые подробности о трех еще не анонсированных смартфонах компании Apple — объеме памяти, ценах и поддержке стилуса Apple Pencil.

Аналитики раскрыли новые подробности о трех iPhone (2018)

По оценкам TrendForce, общий уровень продаж линейки iPhone 2017 года оказался ниже ожидаемого и примерно сопоставим с результатами 2016 года (около 216 миллионов реализованных гаджетов). Кроме того, такой уровень поддерживается за счет более старых, а не новых моделей.

В TrendForce подтвердили, что в этом году Apple планирует представить тройку аппаратов, которые оснастят системой разблокировки лиц Face ID. Два из них станут устройства премиум класса с OLED-матрицами (на 5,8 и 6,5 дюймов), еще один — более простой аппарат с LCD-панелью на 6,1 дюйма. Возможно, гаджеты также смогут работать со стилусом Apple Pencil.

TrendForce пишет, что модели с дисплеями на 5,8 и 6,5 дюймов уже собраны (это произошло в конце июля), а сборка смартфона на 6,1 дюйма стартует в сентябре. Из-за этого продажи аппаратов, соответственно, начнутся в сентябре и октябре.

Кроме того, iPhone 6.1 (2018) станет двухсимочным, его оснастят 3 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища — 64 или 256 ГБ. Старшие версии (на 5,8 и 6,5 дюймов) получат 4 ГБ оперативки и 64/256/512 ГБ постоянной памяти.

Предполагаемая цена iPhone 6.1 (2018) — 699−749 долларов, iPhone X (2018) — 899−949 долларов. Увеличенный iPhone X Plus будет стоить от 999 долларов. Возможно, его версия для определенных регионов также получит Dual-SIM.

Аналитики TrendForce полагают, что общее количество отгруженных iPhone (2018) установится на уровне 83−88 миллионов устройств, что увеличит их долю в годовом объеме продаж компании в сравнении с тремя моделями прошлого года.

В течение 2018 года объем продаж iPhone «останется плоским» и может увеличиться лишь на 2−3%. Это приведет к более длинному циклу замены телефонов по всему миру.

Смотрите, сколько стоит нынешние iPhone X:

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты аналитической компании TrendForce раскрыли новые подробности о трех еще не анонсированных смартфонах компании Apple — объеме памяти, ценах и поддержке...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Самый древний птерозавр был похож на пеликана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика