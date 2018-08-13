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Самый древний птерозавр был похож на пеликана

14.08.2018 15:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Редкая находка — череп птерозавра, обнаруженный в штате Юта, позволила ученым узнать, что у самого древнего летающего ящера под подбородком имелся мешок наподобие того, в котором современные пеликаны хранят свой улов. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution, краткий перевод размещен на popmech.ru.

Самый древний птерозавр был похож на пеликана
Реконструированная модель находки.

Одно из самых крупных скоплений останков животных трассового периода находится в штате Юта: за десять лет раскопок палеонтологи обнаружили там 18 тысяч костей животных, погибших в вязком песке заболоченного источника. Песок сохранил их останки в относительно хорошем состоянии: за 200 миллионов лет не рассыпались в пыль кости Caelestiventus hanseni — древнейшего из известных птерозавров.

Крылатые ящеры триаса — довольно редкая находка: на сегодняшний день описано всего 30 особей, облик которых по большей части восстанавливали всего по нескольким костям, иногда даже по одному позвонку или фрагменту черепа. Из них C. hanseni из штата Юта — самый древний: все находки из этого месторождения возрастом 201−210 млн лет назад, и сохранился лучше других: в руках у ученых есть полный череп, большая часть зубов и фрагмент фаланги. Ранее находки птерозавров датировались в лучшем случае 65 миллионами лет.

Самый древний птерозавр был похож на пеликана
Примерно так выглядел птерозавр Caelestiventus hanseni

C. hanseni был большим животным: размах крыльев составлял 1,5 метров. Он не был птицей (птерозавры — это переходное звено между динозаврами и истинными птицами), но летать умел; в пасти у него было 112 острых зубов.

По черепу из песков Юты ученые установили многие до сих пор неизвестные факты о жизни C. hanseni. По‑видимому, крылатый ящер обладал острым зрением, но довольно слабым обонянием. Расширение кости в основании черепа указывает на то, что эта кость удерживала необычно большой вес мягких тканей — возможно, кожаный мешок, такой, как у современных пеликанов. Ученые предполагают, что он мог использоваться для удержания добычи и (или) вокализаций.

Однако, отмечают ученые, в отличие от пеликанов C. hanseni питался не рыбой: в пустынной местности, где жили эти животные, больших водоемов не было, и рацион C. hanseni, скорее всего, состоял из рептилий.

 
 
Ссылка на источник 54
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Редкая находка — череп птерозавра, обнаруженный в штате Юта, позволила ученым узнать, что у самого древнего летающего ящера под подбородком имелся мешок...
 
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