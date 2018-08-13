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Смертельная болезнь пиратов 18-го века появилась там, где ее не ждали

14.08.2018 16:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 18 веке пираты, исследователи и моряки страдали от таинственной болезни, которая заставляла их страдать от медленной и мучительной смерти. Теперь мы знаем, что болезнь, вызываемая недостатком витамина С, называется цинга, и сейчас она появилась там, где ее меньше всего ожидали увидеть, пишет iflscience.

Первые симптомы болезни включают усталость, тошноту и боль в суставах, позже цинга может вызвать воспаление десен, сильные кровоподтеки, повреждение волос и кровотечение в суставах и мышцах. В запущенном виде болезнь может привести к смерти от внутреннего кровотечения. К счастью, она невероятно проста в лечении — достаточно просто увеличить количество витамина С в своем рационе.

Несмотря на то, что цинга была впервые описана еще в 1550 году до нашей эры древними египтянами, самые печальные последствия она имела для моряков 18-го века. Длительные морские переходы означали нехватку свежих фруктов и овощей, поэтому болезнь убивала пиратов и моряков британского королевского флота. Считается, что цинга — самая распространенная причина смертей в море — от нее погибло больше, чем от штормов, кораблекрушений и морских боев вместе взятых.

Смертельная болезнь пиратов 18-го века появилась там, где ее не ждали
Нога больного цингой. Иллюстрация 1887 года.

Сегодня цинга встречается главным образом в развивающихся странах, где наиболее распространено недоедание. Однако сейчас доктора начинают фиксировать случаи заболевания даже там, где нет проблем с продуктами, богатыми витамином С.

Врач Эрик Черчилль, практикующий в Спрингфилде, штат Массачусетс (США), рассказал, что только его команда поставила этот диагноз более 20 раз за последние шесть лет.

По его словам, многие люди, которые испытывающие трудности с деньгами, предпочитают овощам и фруктам высококалорийные продукты с высоким содержанием жира. Таким образом, болезнь начинает появляться и в развитых странах.

«Мы знаем о цинге как о чем-то таком, что просто и легко избежать, и все же наблюдаем за всё новыми жертвами болезни, которая просто не должна существовать в развитой стране», — считает Черчилль. По его словам, превосходные источники витамина С — помидоры, апельсины, перец, клубника и кориандр, обязательно должны быть в рационе человека.

 
 
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В 18 веке пираты, исследователи и моряки страдали от таинственной болезни, которая заставляла их страдать от медленной и мучительной смерти. Теперь мы знаем, что...
 
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