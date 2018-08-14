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Китайцы смогли улучшить сильнейший российский истребитель
15.08.2018 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После покупки российских истребителей Су-35 китайцы нашли способ сделать эти машины смертоноснее в воздушном бою. Для этого их специалистами был создан новый шлем и продвинутая система целеуказания,
Новый облегченный летный шлем ранее никогда не использовался в учениях. Он отличается компактностью, имеет круглую форму, повторяет очертания головы пилота, улучшая обзор. Маска имеет внешние защитные очки. На верхней и боковой сторонах шлема видны защитная крышка с двойным отверстием, крепежные винты очков ночного видения и смотровая консоль. Сообщается, что это значительно улучшает комфортность работы пилота при сильном маневре.
Специально для пилотов боевых самолетов в Китае разработана передовая съемная нашлемная система обнаружения JHMCS. В итоге Су-35 с хорошей маневренностью, оснащенный китайской системой обнаружения, сможет запускать ракеты класса «воздух-воздух» PL10.
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После покупки российских истребителей Су-35 китайцы нашли способ сделать эти машины смертоноснее в воздушном бою. Для этого их специалистами был создан новый шлем...
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