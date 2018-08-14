velcom предложил Huawei Y5 (2017) за 99 рублей, но с определенными условиями

Оператор velcom к началу нового учебного года предлагает приобрести смартфон Huawei Y5 (2017) по сниженной цене. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Предложение действует с 14 августа по 30 сентября. При одновременном подключении на тарифный план «Комфорт» с новым номером Huawei Y5 (2017) можно купить одним платежом за 99 рублей. Первые 90 дней с момента подключения действует скидка в 50% на абонентскую плату по тарифу.

При этом придется заключить дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифным планам линеек Комфорт и Комфорт+, тарифам для общения L, Light+, lemon, Smart Бесконечный, Бизнес-класс, Web10 + voka, Супер WEB 10, Cупер WEB 30.

Полная цена смартфона составляет 249 рублей. В белорусских интернет-магазинах за Huawei Y5 (2017) просят от 223 рублей.