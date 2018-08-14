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У женщины 28 лет в глазу была контактная линза, но она не замечала ее

15.08.2018 12:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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42-летняя женщина обратилась в отделение офтальмологии одной из больниц города Данди (Шотландия) с жалобами на боль в глазу. К удивлению врачей и самой пациентки, причиной боли была контактная линза, застрявшая там еще 28 лет назад. Об уникальном случае сообщил медицинский журнал BMJ Case Reports.

Женщина обратилась в госпиталь NHS Tayside после боли, продолжавшейся в течение последних шести месяцев. Ее правый глаз был слегка опухшим.

После проведения МРТ врачи увидели, что причиной боли является небольшая киста диаметром около 6 миллиметров на левом глазу в районе века.

У женщины 28 лет в глазу была контактная линза, но она не замечала ее

Было принято решение провести операцию. При удалении киста лопнула, внутри нее оказалась жесткая контактная линза, которую врачи аккуратно удалили с поверхности глазного яблока.

У женщины 28 лет в глазу была контактная линза, но она не замечала ее

Женщина была очень удивлена, так как не использовала жесткие контактные линзы последние пару десятков лет. Но после дальнейших разбирательств причина все-таки была найдена.

Выяснилось, что в 14-летнем возрасте пациентка увлекалась бадминтоном. Во время одного из соревнований волан попал ей прямо в левый глаз, сместив линзу вверх. Но тогда родители решили, что контактную линзу просто выбило из глаза, а боль последующие несколько месяцев объясняли травмой от удара.

С тех пор линза оставалась на поверхности ее глаза целых 28 лет.

 
 
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42-летняя женщина обратилась в отделение офтальмологии одной из больниц города Данди (Шотландия) с жалобами на боль в глазу. К удивлению врачей и самой...
 
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