Древний меч шотландского клана выставлен на продажу

Меч шотландского клана Кэмерон, проведший в битвах почти 400 лет, будет продан на местном аукционе, сообщает The Scotsman. Клинок участвовал в Битве на Стерлингском мосту в 1297 году во время первой войны за независимость Шотландии, где шотландцы под предводительством Уильяма Уоллеса разгромили англичан.

Фото: Lyon and Turnbull

Позже этот меч использовался в одном из важнейших сражений англо-шотландской войны — Битве при Бэннокбёрне в 1314 году. Тогда разгром английской армии обеспечил восстановление независимости Шотландии.

На этом боевая служба клинка не закончилась. Будучи перемонтированным под современные требования, этот меч использовался владельцем во время Якобитского восстания 1745 года. Тогда клан Кэмерон поддерживал Карла Эдуарда Стюарта, потерпевшего поражение.

Меч длиной 89 сантиметров будет продаваться с оригинальными ножнами. На клинке сохранилась надпись «Yis Suerd was brukyt be Ht Cameron at ye Batttailly off Stirling Bryg MCCXCVII and Bannockburn MCCCXIIIII & Feili Melle».