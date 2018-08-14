|
Древний меч шотландского клана выставлен на продажу
15.08.2018 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Меч шотландского клана Кэмерон, проведший в битвах почти 400 лет, будет продан на местном аукционе,
Позже этот меч использовался в одном из важнейших сражений англо-шотландской войны — Битве при Бэннокбёрне в 1314 году. Тогда разгром английской армии обеспечил восстановление независимости Шотландии.
На этом боевая служба клинка не закончилась. Будучи перемонтированным под современные требования, этот меч использовался владельцем во время Якобитского восстания 1745 года. Тогда клан Кэмерон поддерживал Карла Эдуарда Стюарта, потерпевшего поражение.
Меч длиной 89 сантиметров будет продаваться с оригинальными ножнами. На клинке сохранилась надпись «Yis Suerd was brukyt be Ht Cameron at ye Batttailly off Stirling Bryg MCCXCVII and Bannockburn MCCCXIIIII & Feili Melle».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меч шотландского клана Кэмерон, проведший в битвах почти 400 лет, будет продан на местном аукционе, сообщает The Scotsman. Клинок участвовал в Битве на Стерлингском...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)