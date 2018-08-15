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Экстремально низкий полет штурмовика A-4 Skyhawk

16.08.2018 13:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видеороликом экстремального низкого полета аргентинского штурмовика A-4 Skyhawk поделился на своей странице Королевский институт судоходства. Реактивный самолет на высокой скорости прошел в нескольких метрах от голов зрителей.

A-4 Skyhawk был разработан американской компанией Douglas Aircraft в первой половине 1950-х годов. В Аргентине A-4 состояли на вооружении четырех эскадрилий ВВС и одной эскадрильи ВМС. Примерно 25% парка «Скайхоков» было потеряно в Фолклендской войне 1982 года.

Самолет способен развивать максимальную скорость у земли до 1083 км/ч, его максимальная боевая нагрузка 3720 кг. Кабина пилота бронирована: имеется наружная стальная броня по внешним обводам, лобовое бронестекло.

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Видеороликом экстремального низкого полета аргентинского штурмовика A-4 Skyhawk поделился на своей странице Королевский институт судоходства. Реактивный самолет...
 
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