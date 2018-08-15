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Украина готова продать свой самый мощный корабль Бразилии

16.08.2018 15:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» Украина готова передать Бразилии, сообщает Ukrainian Military Pages. Передача корабля прописана в офсетной части предложения ГП ДГЗИФ «УКРИНМАШ» на тендере по строительству четырех корветов класса Tamandaré в интересах ВМС Бразилии.

Украина готова продать свой самый мощный корабль Бразилии
Крейсер «Украина». Фото: ukrmilitary.com

Если контракт будет заключен, то бывший крейсер «Украина» (еще ранее «Адмирал флота Лобов»), который находится в акватории Николаевского судостроительного завода, будет восстановлен и демилитаризован. После этого корабль доставят в Бразилию, где модернизируют при участии специалистов от украинской стороны.

Напомним, что крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал флота Лобов». Корабли проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

В октябре 1993 года «Адмирал флота Лобов» перешел в собственность Украины и был переименован. Готовность корабля составляла 95 процентов. Но достраивать этот военный корабль украинцы не стали. В настоящее время оборудование крейсера устарело, а сам корабль небоеспособен.

Фото: "Вконтакте Военный Осведомитель"
Фото: "Вконтакте Военный Осведомитель"
 
 
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Недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» Украина готова передать Бразилии, сообщает Ukrainian Military Pages. Передача корабля прописана в офсетной части...
 
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