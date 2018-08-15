ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом

16.08.2018 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщается на сайте московского планетария, до конца августа на территории России можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом. Как подтвердили нам в astroromantics.by, это явление увидят и белорусы.

Белорусы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом
Планеты Солнечной системы. Изображение: Steemit.com

Сближение — видимое прохождение одного небесного объекта (обычно планеты или звезды) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении — менее 6−7 градусов.

На этой неделе солнце заходит за горизонт около 20 часов вечера, и в сумерках, до 22.00 над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс. 14 августа Луна уже сближалась с Венерой, 17 августа — пройдет вблизи Юпитера, 21-го августа — около Сатурна, а 23 августа недалеко от Марса.

Сближение Луны и планет можно будет наблюдать над южным и юго-западным горизонтом по вечерам, спустя час после захода солнца, разумеется, при наличии ясной, безоблачной погоды.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщается на сайте московского планетария, до конца августа на территории России можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом. Как...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Украина готова продать свой самый мощный корабль Бразилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика