Белорусы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом

Как сообщается на сайте московского планетария, до конца августа на территории России можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом. Как подтвердили нам в astroromantics.by, это явление увидят и белорусы.



Планеты Солнечной системы. Изображение: Steemit.com

Сближение — видимое прохождение одного небесного объекта (обычно планеты или звезды) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении — менее 6−7 градусов.

На этой неделе солнце заходит за горизонт около 20 часов вечера, и в сумерках, до 22.00 над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс. 14 августа Луна уже сближалась с Венерой, 17 августа — пройдет вблизи Юпитера, 21-го августа — около Сатурна, а 23 августа недалеко от Марса.

Сближение Луны и планет можно будет наблюдать над южным и юго-западным горизонтом по вечерам, спустя час после захода солнца, разумеется, при наличии ясной, безоблачной погоды.