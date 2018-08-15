Honor выпустит гаджет с самым большим среди смартфонов дисплеем

Honor выпустит смартфон Honor 8X (ARE-AL00) с экраном диагональю 7,12 дюйма. Об этом пишет gagadget.com.





Характеристики устройства раскрыли в TENAA — китайском сертификационном регуляторе. Диагональ дисплея составит огромные 7,12 дюйма, разрешение — Full HD+ (2244 на 1080 пикселей), соотношение сторон — 18,7:9.

Аппарат будет работать на 8-ядерном процессоре с частотой в 1,8 ГГц. Предполагаемая емкость встроенного аккумулятора — 4900 мАч. Основная камера на задней стороне аппарата — сдвоенная, разрешением в 16 и 2 Мп. Оперативной и постоянной памяти соответственно ожидается 4 и 64 ГБ.

Из необычных особенностей — V-образный вырез в верхней части дисплея для фронтальной камеры. Физические размеры устройства составят 177,57×86,24×8,13 мм, вес — 210 граммов. Доступные цвета корпуса — синий, черный и красный.

О сроках презентации или выхода Honor 8X пока не сообщается.

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