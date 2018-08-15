Построен первый сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3М

Первый дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ с крылом изменяемой стреловидности официально покинул ангар Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, сообщает ТАСС.

Этот самолет способен применять сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям в любое время суток и в любых метеоусловиях. В арсенале будут также новейшие ракеты X-32 и «Кинжал». Может нести Ту-22МЗМ и ядерное оружие.

Ту-22М3М — это результат глубокой модернизации, когда от предыдущей модификации остался лишь планер, часть систем и оборудования.

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что большинство систем Ту-22МЗМ переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета.