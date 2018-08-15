ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Построен первый сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3М

16.08.2018 16:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ с крылом изменяемой стреловидности официально покинул ангар Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, сообщает ТАСС.

Этот самолет способен применять сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям в любое время суток и в любых метеоусловиях. В арсенале будут также новейшие ракеты X-32 и «Кинжал». Может нести Ту-22МЗМ и ядерное оружие.

Ту-22М3М — это результат глубокой модернизации, когда от предыдущей модификации остался лишь планер, часть систем и оборудования.

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что большинство систем Ту-22МЗМ переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ с крылом изменяемой стреловидности официально покинул ангар Казанского авиационного завода...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Владислав Федотов: Белорусский венчурный рынок более либеральный, чем российский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика