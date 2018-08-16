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AP: Google признала, что частично отслеживает местоположение пользователей без разрешения
17.08.2018 08:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают соответствующую функцию на своих смартфонах. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP),
По его данным, компания выступила с разъяснениями на этот счет спустя несколько дней после того, как агентство
Как пишет AP, ранее в справке на сайте Google говорилось, что в случае, если история местоположений пользователя не активна, то «места, которые вы посещаете, больше не сохраняются» в памяти аккаунта.
Впоследствии Google изменила этот пункт справки. Теперь он гласит, что даже если пользователь отключил упомянутую функцию, то «некоторые данные о местоположении могут сохраняться при использовании других сервисов — таких как «Поиск» и «Карты».
«Мы обновили объяснения по поводу истории местоположений, чтобы сделать их более понятными и ясными», — приводит агентство заявление компании.
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Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают соответствующую функцию на своих смартфонах....
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