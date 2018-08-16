AP: Google признала, что частично отслеживает местоположение пользователей без разрешения

Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают соответствующую функцию на своих смартфонах. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP), передает ТАСС.





По его данным, компания выступила с разъяснениями на этот счет спустя несколько дней после того, как агентство опубликовало материал , в котором говорится, что некоторые приложения и сайты Google отслеживают местонахождение пользователей, даже если соответствующая функция в настройках их аккаунта отключена.

Как пишет AP, ранее в справке на сайте Google говорилось, что в случае, если история местоположений пользователя не активна, то «места, которые вы посещаете, больше не сохраняются» в памяти аккаунта.

Впоследствии Google изменила этот пункт справки. Теперь он гласит, что даже если пользователь отключил упомянутую функцию, то «некоторые данные о местоположении могут сохраняться при использовании других сервисов — таких как «Поиск» и «Карты».

«Мы обновили объяснения по поводу истории местоположений, чтобы сделать их более понятными и ясными», — приводит агентство заявление компании.