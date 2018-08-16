Актуально летом: выбираем вентиляторы, соковыжималки и небольшие морозильники

Лето подходит к концу, но все еще продолжает радовать нас хорошей погодой. В начале следующей недели температура воздуха в Беларуси днем составит от +21°С по северу до +29°С по югу. В связи с этим мы решили составить подборку техники, которая пригодится в этот сезон.



Источник: pixaby

MAUNFELD MJE.850S — относительно недорогой аппарат центробежного типа. Под воздействием центробежной силы сок отделяется от волокон фруктов и направляется в кран, а жмых — в контейнер для отходов.

К основным плюсам подобных соковыжималок относится простота в использовании и достаточно высокая скорость отжима. Мощность конкретно этой модели составляет 850 Вт. Объем резервуара для сока — 0,35 литра, для сборка мякоти — 1,2 литра.

В наличии также функции прямой подачи сока, защиты от случайного включения и перегрузки, а также режим с автоматическим выбросом мякоти. На выбор предоставляется две скорости, материал исполнения корпуса и сетки центрифуги — нержавеющая сталь.

БелОМО Электросоковыжималка-шинковка — еще одна популярная модель отечественного производителя. Ее главная особенность — сочетание центробежной соковыжималки, а также наличие функций шинковки и нарезки фруктов и овощей.

Мощность аппарата — 250 Вт. Производитель заявляет, что эффективность отжима сока — 830 грамм в минуту, переработки продуктов — 50 килограмм за один час. Сетка центрифуги выполнена из алюминия.

Esperanza EA149 — простейшая настольная модель с осевым рабочим механизмом мощностью всего в 2,5 Вт. Диаметр лопастей составляет 15 сантиметров, в наличии и функция наклона. За счет минимальной цены таймера или регулирования высоты не предусмотрено, зато питание устройству идет через USB-порт.

Scarlett SC-SF111B10 — более дорогая и технически продвинутая модель с напольной установкой. Мощность составляет уже 38 Вт, есть функции регулировки высоты, наклона (до 45 градусов) и поворота (до 90 градусов). Диаметр лопастей составляет 40 сантиметров.

Управление вентилятором механическое, пульта дистанционного управления или возможности настройки через Wi-Fi и Bluetooth не предусмотрено. Последнее, впрочем, с учетом невысокой цены вполне можно простить. На выбор предоставляется три скорости работы.

Indesit SFR 100 — относительно небольшой отдельно стоящий морозильник габаритами в 60×66,5×100 сантиметров.

Общий объем устройства составляет 142 литра, уровень шума при работе не превышает 43 дБ. Размораживание ручное, есть режим автономного сохранения холода до 15 часов. Кроме того, мощность замораживания составляет до 18 килограмм в сутки. Класс потребления энергии — B.

ATLANT М 7401−100 — схожая по цене модель, класс энергопотребления которой составляет уже А+. Правда общий объем в сравнении с устройством от Indesit меньше — 92 литра. Габариты, соответственно, также более компактные — 55×58×85 сантиметров.

Размораживание ручное, уровень шума не превышает 42 дБ. Показатель автономного сохранения холода находится на уровне 10 часов, мощность замораживания — до 4 килограмм в сутки.