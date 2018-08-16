ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актуально летом: выбираем вентиляторы, соковыжималки и небольшие морозильники

17.08.2018 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лето подходит к концу, но все еще продолжает радовать нас хорошей погодой. В начале следующей недели температура воздуха в Беларуси днем составит от +21°С по северу до +29°С по югу. В связи с этим мы решили составить подборку техники, которая пригодится в этот сезон.

Актуально летом: выбираем вентиляторы, соковыжималки и небольшие морозильники
Источник: pixaby

Соковыжималки: MAUNFELD MJE.850S и БелОМО

MAUNFELD MJE.850S — относительно недорогой аппарат центробежного типа. Под воздействием центробежной силы сок отделяется от волокон фруктов и направляется в кран, а жмых — в контейнер для отходов. 

К основным плюсам подобных соковыжималок относится простота в использовании и достаточно высокая скорость отжима. Мощность конкретно этой модели составляет 850 Вт. Объем резервуара для сока — 0,35 литра, для сборка мякоти — 1,2 литра.

В наличии также функции прямой подачи сока, защиты от случайного включения и перегрузки, а также режим с автоматическим выбросом мякоти. На выбор предоставляется две скорости, материал исполнения корпуса и сетки центрифуги — нержавеющая сталь.

БелОМО Электросоковыжималка-шинковка — еще одна популярная модель отечественного производителя. Ее главная особенность — сочетание центробежной соковыжималки, а также наличие функций шинковки и нарезки фруктов и овощей.

Мощность аппарата — 250 Вт. Производитель заявляет, что эффективность отжима сока — 830 грамм в минуту, переработки продуктов — 50 килограмм за один час. Сетка центрифуги выполнена из алюминия.

 

Вентиляторы: Esperanza EA149 и Scarlett SC-SF111B10

Esperanza EA149 — простейшая настольная модель с осевым рабочим механизмом мощностью всего в 2,5 Вт. Диаметр лопастей составляет 15 сантиметров, в наличии и функция наклона. За счет минимальной цены таймера или регулирования высоты не предусмотрено, зато питание устройству идет через USB-порт.

Scarlett SC-SF111B10 — более дорогая и технически продвинутая модель с напольной установкой. Мощность составляет уже 38 Вт, есть функции регулировки высоты, наклона (до 45 градусов) и поворота (до 90 градусов). Диаметр лопастей составляет 40 сантиметров.

Управление вентилятором механическое, пульта дистанционного управления или возможности настройки через Wi-Fi и Bluetooth не предусмотрено. Последнее, впрочем, с учетом невысокой цены вполне можно простить. На выбор предоставляется три скорости работы.

 

Морозильные камеры: Indesit SFR 100 и ATLANT М 7401−100

Indesit SFR 100 — относительно небольшой отдельно стоящий морозильник габаритами в 60×66,5×100 сантиметров.

Общий объем устройства составляет 142 литра, уровень шума при работе не превышает 43 дБ. Размораживание ручное, есть режим автономного сохранения холода до 15 часов. Кроме того, мощность замораживания составляет до 18 килограмм в сутки. Класс потребления энергии — B.

ATLANT М 7401−100 — схожая по цене модель, класс энергопотребления которой составляет уже А+. Правда общий объем в сравнении с устройством от Indesit меньше — 92 литра. Габариты, соответственно, также более компактные — 55×58×85 сантиметров.

Размораживание ручное, уровень шума не превышает 42 дБ. Показатель автономного сохранения холода находится на уровне 10 часов, мощность замораживания — до 4 килограмм в сутки.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето подходит к концу, но все еще продолжает радовать нас хорошей погодой. В начале следующей недели температура воздуха в Беларуси днем составит от +21°С...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Эксперт: «Многие фонды смотрят сейчас на белорусский рынок software»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика