105-мм снаряд пробил десять стальных пластин подряд

Танк Тип-79 первым же выстрелом из пушки пробил десять стальных пластин. Видео эксперимента опубликовала «Китайская глобальная телевизионная сеть».

В ролике присутствует замедленная съемка, которая хорошо показывает, как снаряд проходит через сталь. Болванке потребовались считанные секунды, чтобы преодолеть такое препятствие. Пластины стояли на небольшом расстоянии друг от друга — общая длина преграды достигала нескольких метров.

Тип-79 — дальнейшее развитие китайского танка Тип-69, скопированного в свою очередь с советского Т-55. Танк вооружен 105-мм нарезной пушкой Тип 83 — копией английского орудия Royal Ordnance L7.