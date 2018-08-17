В Минске пройдет просмотр чемпионата мира по Dota 2

Zubar Gaming в сотрудничестве с сетью кинотеатров КиноМинска организуют совместный просмотр чемпионата Мира по Dota 2 — The International 2018.

Мероприятие начнется 25 августа в 23:20 в кинотеатре Москва, расположенном по адресу проспект Победителей, 13.

Зрителей ожидают девушки-косплеерши, сувенирная продукция, интерактивная фотозона с мгновенными фото, игровая зона, бар с напитками и едой. Каждый посетитель ощутит атмосферу киберспортивного праздника в зале на 700 зрителей. Добраться до кинотеатра можно на метро, выход на станции «Немига».

Стоимость билета на всю ночь составит 13 рублей. Приобрести билет можно здесь .

Генеральным партнером мероприятия выступит банк «Решение».

Генеральный инфопартнер — 42.TUT.BY.