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В Минске пройдет просмотр чемпионата мира по Dota 2
18.08.2018 11:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Zubar Gaming в сотрудничестве с сетью кинотеатров
Мероприятие начнется 25 августа в 23:20 в кинотеатре Москва, расположенном по адресу проспект Победителей, 13.
Зрителей ожидают девушки-косплеерши, сувенирная продукция, интерактивная фотозона с мгновенными фото, игровая зона, бар с напитками и едой. Каждый посетитель ощутит атмосферу киберспортивного праздника в зале на 700 зрителей. Добраться до кинотеатра можно на метро, выход на станции «Немига».
Стоимость билета на всю ночь составит 13 рублей. Приобрести билет можно
Генеральным партнером мероприятия выступит банк «Решение».
Генеральный инфопартнер — 42.TUT.BY.
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Zubar Gaming в сотрудничестве с сетью кинотеатров КиноМинска организуют совместный просмотр чемпионата Мира по Dota 2 — The International 2018.
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