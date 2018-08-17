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Мошенник "продал" жителю Гродно криптовалюту за 7 тысяч долларов

18.08.2018 11:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Криптовалюта становится объектом преступного посягательства и наживкой, которую используют мошенники. Как предупреждает Следственный комитет, подобные примеры в последнее время регулярно фиксируются столичными следователями.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета Минска возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова.

Установлено, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже криптовалюты, на которое откликнулся житель Гродно, согласившись купить ее за 14 тысяч рублей. Они договорились о личной встрече в столице, в ходе которой «продавец» продемонстрировал мобильное приложение, имитирующее зачисление криптовалюты на счет. Потерпевший поверил в реальность сделки и передал вышеуказанную сумму наличных денежных средств. Когда покупатель вернулся в Гродно, он обнаружил, что никакого перевода не было, а продемонстрированное приложение работало в тестовом режиме. Дальнейшие меры, принятые потерпевшим по установлению связи с «продавцом», успеха не принесли.

В отношении «продавца» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК РБ. В рамках расследования изъят мобильный телефон в целях исследования способа совершения преступления. Расследование продолжается.

Кроме того, в декабре 2017 года — январе 2018 года неустановленное лицо из корыстной заинтересованности осуществило несанкционированный доступ к мультикошельку криптовалют, принадлежащему 44-летнему жителю Минска. В результате похищены денежные средства (криптовалюты) на общую сумму в эквиваленте более 6,3 тысячи рублей.

По факту совершения указанного преступления Заводским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) Уголовного кодекса РБ.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Криптовалюта становится объектом преступного посягательства и наживкой, которую используют мошенники. Как предупреждает Следственный комитет, подобные примеры...
 
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