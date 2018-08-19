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"Умную" газовую колонку от Xiaomi оценили в 130 долларов

20.08.2018 10:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi в рамках бренда Viomi представила «умную» газовую колонку для дома Smart Gas Water Heater 1A. Об этом пишет gagadget.

"Умную" газовую колонку от Xiaomi оценили в 130 долларов

В нижней части колонки — два входа для холодной воды и газа, а также один выход для горячей воды. Газовый клапан автоматически регулирует скорость подачи воды, благодаря чему устройство максимально экономит газ. Устройство способно нагреть 13 литров воды в минуту и сможет обеспечить горячей водой, например, кухню и две ванные комнаты одновременно.

Цифровой терморегулятор контролирует температуру воды с точностью до 1 градуса, отображение происходит на светодиодном дисплее. Устанавливать температуру можно как на самой колонке, так и на смартфоне с помощью приложения.

Продажи Viomi Smart Gas Water Heater 1A в Китае стартуют 27 сентября по цене в 130 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие газовые колонки:

 
 
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Компания Xiaomi в рамках бренда Viomi представила «умную» газовую колонку для дома Smart Gas Water Heater 1A. Об этом пишет gagadget.
 
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