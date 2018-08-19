Стало известно, сколько истребителей Су-57 закупят российские ВКС

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь рассказал о заключении контракта с Минобороны на поставку истребителей пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.



Фото: topwar.ru

Соглашение будет подписано до конца лета и предусматривает приобретение партии из двенадцати новейших боевых самолетов для воздушно-космических сил России. Подписание контракта состоится во время Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Стоимость Су-57 будет гораздо выше, чем у истребителей четвертого поколения. Юрий Слюсарь добавил, что высокая цена обусловлена значительным превосходством Су-57 над истребителями четвертого поколения и нового оборудования, которым оснащен самолет.