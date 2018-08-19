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Huawei уличили в использовании профессиональной камеры для рекламы селфи

20.08.2018 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Huawei выпустила рекламный ролик для Египта, в котором рассказывает о фронтальной камере смартфона Nova 3. При просмотре ролика создается впечатление, что в нем показываются сделанные на аппарат фотографии. Скорее всего, это не так, пишет pocketnow.com.

Huawei уличили в использовании профессиональной камеры для рекламы селфи

На фотографии выше — скриншот из опубликованного компанией видео. Создается впечатление, что мужчина держит смартфон и делает кадр на его фронтальную камеру. За несколько секунд до этого в видео показывается и сам Huawei Nova 3, который находится в руках у молодого человека.

Huawei уличили в использовании профессиональной камеры для рекламы селфи

Актрису, исполнившую роль в рекламном ролике, зовут Сара Элшеми (Sarah Elshamy, @sarahelshamyy). Ранее в своем профиле в Instagram она опубликовала фотографию, на которой видно, как создавался ролик.

Huawei уличили в использовании профессиональной камеры для рекламы селфи

Из него становится понятно, что вместо смартфона используется профессиональная камера и объектив, а ее партнер лишь притворяется, что делает селфи — в руке у него ничего нет. Позже эту фотография девушка из своего Instagram удалила.

В рекламном видео есть несколько моментов с подобным эффектом, но журналист pocketnow не берется утверждать, что все они созданы с использованием профессиональной аппаратуры.

Напомним: недавно похожие подозрения выдвигались и в сторону компании Samsung, которая для продвижения фронтальной камеры смартфона Galaxy A8 использовала платные фотографии из стороннего сервиса. Тогда представители Samsung отметили, что «некоторые снимки просто выражают мироощущение нашей целевой аудитории».

 

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Компания Huawei выпустила рекламный ролик для Египта, в котором рассказывает о фронтальной камере смартфона Nova 3. При просмотре ролика создается впечатление, что...
 
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