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Huawei уличили в использовании профессиональной камеры для рекламы селфи
20.08.2018 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Huawei выпустила рекламный ролик для Египта, в котором рассказывает о фронтальной камере смартфона Nova 3. При просмотре ролика создается впечатление, что в нем показываются сделанные на аппарат фотографии. Скорее всего, это не так,
На фотографии выше — скриншот из опубликованного компанией видео. Создается впечатление, что мужчина держит смартфон и делает кадр на его фронтальную камеру. За несколько секунд до этого в видео показывается и сам Huawei Nova 3, который находится в руках у молодого человека.
Актрису, исполнившую роль в рекламном ролике, зовут Сара Элшеми (Sarah Elshamy, @sarahelshamyy). Ранее в своем профиле в Instagram она опубликовала фотографию, на которой видно, как создавался ролик.
Из него становится понятно, что вместо смартфона используется профессиональная камера и объектив, а ее партнер лишь притворяется, что делает селфи — в руке у него ничего нет. Позже эту фотография девушка из своего Instagram удалила.
В рекламном видео есть несколько моментов с подобным эффектом, но журналист pocketnow не берется утверждать, что все они созданы с использованием профессиональной аппаратуры.
Напомним: недавно похожие подозрения
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Компания Huawei выпустила рекламный ролик для Египта, в котором рассказывает о фронтальной камере смартфона Nova 3. При просмотре ролика создается впечатление, что...
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