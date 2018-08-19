Samsung снизила цену на пять смартфонов. Разница в цене - до 80 рублей

Samsung снизила цены на пять смартфонов у официальных белорусских продавцов. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.





Samsung Galaxy J6 подешевел с 575 до 549 рублей, Galaxy A6 — до 609 рублей (вместо 639 рублей), стоимость Galaxy A6+ снизилась до 679 рублей против прежних 739 рублей, почти топовые Galaxy A8 и Galaxy A8+ можно купить соответственно за 799 и 859 рублей вместо 839 и 939 рублей.

Акция действует по 27 августа в velcom, МТС, «5 элементе», «Связном», «Евросети», «На связи», «Алло» и в «Электросиле». Некоторые устройства можно приобрести в рассрочку сроком на 18 или 24 месяцев без первого платежа.

Ниже — цены «акционных» смартфонов в белорусских интернет-магазинах: