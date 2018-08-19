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Samsung снизила цену на пять смартфонов. Разница в цене - до 80 рублей
20.08.2018 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Samsung снизила цены на пять смартфонов у официальных белорусских продавцов. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.
Акция действует по 27 августа в velcom, МТС, «5 элементе», «Связном», «Евросети», «На связи», «Алло» и в «Электросиле». Некоторые устройства можно приобрести в рассрочку сроком на 18 или 24 месяцев без первого платежа.
Ниже — цены «акционных» смартфонов в белорусских интернет-магазинах:
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Samsung снизила цены на пять смартфонов у официальных белорусских продавцов. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.
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