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Ученые узнали, кто был похоронен в черном саркофаге

20.08.2018 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем, пишет popmech.ru.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров обнаружили нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет. Египетские власти вскрыли саркофаг и нашли там три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV-III веке до нашей эры.

Ученые узнали, кто был похоронен в черном саркофаге
Изображение: @moantiquities / facebook.com

Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35−39 лет, рост 160−165,5 сантиметра и второй: 40−44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179−184,5 сантиметра) и одна женщина (20−25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По его словам, вероятно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали такой вывод исходя из расположения останков в саркофаге.

Ученые узнали, кто был похоронен в черном саркофаге
Изображение: @moantiquities / facebook.com

Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин, по словам ученых, скорее всего, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший «достаточно долго жил с этой раной». 

В дальнейшем ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы. Это, в частности, поможет выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге. Также будет изучена жидкость, которая была откачана из саркофага.

 
 
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Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем, пишет popmech.ru.
 
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