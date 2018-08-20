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До 6 раз мощнее: NVIDIA представила новые игровые видеокарты

20.08.2018 20:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания NVIDIA на конференции Gamescom 2018 представила новое поколение игровых видеокарт — GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti.

Флагманская модель в линейке — GeForce RTX 2080 Ti. Новинка получила 11 ГБ памяти типа GDDR6 и 352-битную шину — вместе это позволяет говорить о пропускной способности в 616 гигабайт в секунду. Базовая частота ядра — 1350 МГц, Boost — 1635 МГц (в версии FOUNDERS EDITION). Тепловыделение (TDP) составляет 285 Вт.

До 6 раз мощнее: NVIDIA представила новые игровые видеокарты

В наличии также 4352 ядер CUDA. Это значит, что в RTX 2080 Ti применяется слегка «урезанная» версия графического процессора, использующегося в недавно анонсированных профессиональных видеокартах Quadro RTX 6000 и RTX 8000.

Отмечается, что для работы RTX 2080 Ti понадобится блок питания мощность не менее 650 Вт с двумя 8-контактными разъемами. Максимальное поддерживаемое разрешение выводимого изображения — 7680 на 4320 точек (8K) с частой в 60 Гц.

В ролике выше демонстрируются графические возможности новых видеокарт.

Вторая новинка — менее производительная RTX 2080. В версии FOUNDERS EDITION у нее 2944 ядер CUDA, а также 256-битная шина и 8 ГБ памяти типа GDDR6. Частота самого GPU — 1515−1800 МГц. Вся подсистема памяти обеспечивает пропускную способность в 448 гигабайт в секунду. Минимальный требуемый блок питания — 650 Вт, питания — 8+6 pin.

GeForce RTX 2070 (FOUNDERS EDITION) — оснащается 2304 ядрами CUDA. Базовая частота — 1410 МГц, Boost — 1710 МГц. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти типа GRRD6, шиной с пропускной способностью в 256 бит и общей пропускной способностью памяти в 448 гигабайт в секунду. Минимальный требуемый блок питания — 550 Вт, дополнительный разъем питания — 8 pin.

До 6 раз мощнее: NVIDIA представила новые игровые видеокарты

Представители компании также обратили внимание, что новые видеокарты разработаны на архитектуре GPU Turing, что позволило достичь лучших результатов в трассировке лучей в режиме реального времени. На сайте NVIDIA указывается, что новые видеокарты до 6 раз производительнее предшественников.

Кроме того, архитектура GPU Turing оснащена тензорными ядрами, которые обеспечивают производительность вычислений искусственного интеллекта свыше 100 Терафлопс. Видеокарты на базе архитектуры Turing могут в реальном времени запускать алгоритмы искусственного интеллекта для создания фотореалистичных изображений и эффектов, говорят в NVIDIA.

На сайте производителя сказано, что ориентировочные даты поставки видеокарт RTX 2080 Ti и RTX 2080 в Россию — 20 сентября. За RTX 2080 Ti и RTX 2080 в версиях FOUNDERS EDITION будут стоить 95 990 и 63990 российских рублей (1430 и 955 долларов). RTX 2070 FOUNDERS EDITION будет стоить 47 990 российских рублей (715 долларов).

Смотрите, сколько стоят нынешние видеокарты NVIDIA:

 
 
Ссылка на источник 98
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Компания NVIDIA на конференции Gamescom 2018 представила новое поколение игровых видеокарт — GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti.
 
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